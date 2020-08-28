Валерия показала фотографии со свадьбы своего младшего сына

Москва, 28 августа. Певица Валерия в социальной сети Instagram опубликовала первые фотографии, сделанные в день свадьбы ее младшего сына, предпринимателя Арсения Шульгина. Звезда выложила несколько снимков, однако о отчет о том, как непосредственно проходило торжество, она пообещала разместить потом.

На опубликованных фотографиях Валерия похвасталась своим нарядом. На свадьбу 21-летнего сына она пришла в скромном кремовом платье, которое было дополнено деловым пиджаком того же тона. Наряд певицы также украсила короткая стрижка.

«Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие. Вечером все будем уже при красоте», — прокомментировала Валерия.

В комментариях множество фанатов певицы пожелали ее сыну долго семейного счастья. Некоторые отметили, что Арсений и его избранница Лиана Волкова являются очень красивой парой.

Напомним, ранее фотографии с пышной свадьбы Шульгина появились в Instagram-аккаунте супруга Валерии, продюсера Иосифа Пригожина. На снимках можно увидеть Волкову в объемном свадебном платье молочно-кремового оттенка. Арсений Шульгин выбрал для торжества черный смокинг.