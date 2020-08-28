Пережившую инсульт Елену Кондулайнен выписали из больницы

Москва, 28 августа. Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Кондулайнен была госпитализирована прямо из ресторана. Во время мероприятий в честь завершения театрального сезона, 24 июля, актрисе внезапно стало плохо.

Согласно имеющейся информации, конечности перестали слушаться знаменитость, а также у нее начались изменения речи. Изначально Кондулайнен решила, что с ней не случилось ничего серьезного и отказалась вызывать скорую, однако другие присутствующие убедили знаменитость в том, что помощь врача точно не повредит.

Прибывшие медики быстро определили, что имеют дело с инсультом. Около четырех дней женщина находилась в реанимации, однако затем ей стало немного лучше. Актрису перевели в обычную палату, однако там Кондулайнен поскользнулась в душе и сломала руку.

Сегодня стало известно, что титулованная артистка уже выписана из больницы. Речь к ней вернулась, однако двигаться, как прежде, знаменитость все еще не в силах. Ей просто необходима длительная реабилитация, которая поможет восстановить двигательные функции.

«Шансы на то, что Елена восстановится полностью крайне малы», — сообщил журналистам один из медиков, работающих с актрисой.

На данный момент достаточно сложно делать прогнозы, однако врачи сомневаются в возможности продолжения актерской деятельности Кондулайнен.

От болезни не застрахован никто, в том числе и наиболее популярные российские музыканты. Как сообщалось ранее, Пульмонолог назвал ошибку госпитализированного с пневмонией певца Димы Билана.