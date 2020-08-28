Врач объяснил отказ суда предоставить матери из Петербурга лекарство для сына

Санкт-Петербург, 28 августа. Куйбывшевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске местной жительнице, которая требовала предоставить для ее ребенка, который лечится от спинальной мышечной атрофии (СМА), дорогостоящий препарат Zolgensma. Стоимость лекарства превышает 2 млн долларов. Однако врач объяснил, что препарат уже не актуален. Об этом сообщают «Невские новости».

В иске жительница Петербурга отметила, что препарат требует разового введения пациенту до исполнения двух лет. При этом на консилиумах врачи из детской городской больницы Святой Ольги и Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова сходились во мнении, что именно Zolgensma должен помочь в лечении.

После обращения матери в суд врачи сошлись во мнении, что ребенку не рекомендуется введение данного препарата. Дело в том, что у пациента наблюдается положительная динамика и на других препаратах, а смена лекарства нежелательна. Кроме того, введение Zolgensma пришлось бы отложить на 4 недели и порог возраста все равно был бы превышен.

В результате суд постановил, что данный препарат был актуален для ребенка лишь в начале года, поэтому в предоставлении его было отказано.

Напомним, ранее в Мурманске родители Миши Жукова объявили о закрытии сбора средств на лекарство для их сына, страдающего спинальной мышечной атрофией. Им удалось собрать более 200 млн рублей.