«Царьград» оспорит в суде блокировку аккаунта в YouTube

Москва, 28 августа. Телеканал «Царьград» подал в суд на американскую корпорацию Google. Причиной судебного разбирательства стала блокировка аккаунта «Царьграда» в видеохостинге YouTube, который принадлежит компании Google.

Телеканал «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к американской корпорации. Телеканал требует восстановить доступ к своему аккаунту в YouTube, а также признать незаконным отказ Google от договора о монетизации контента, размещаемого на YouTube.

Напомним, в конце июля 2020 года администрация YouTube без объяснения причин заблокировала аккаунт телеканала «Царьград». Позднее представители Google сообщили, что аккаунт телеканала «Царьград» был заблокирован в связи с «законом о санкциях и нарушением правил торговли».

Стоит отметить, что инцидент с телеканалом «Царьград» далеко не первый случай противоправных действий со стороны американских интернет-сервисов и соцсетей. Так, в апреле 2018 года аккаунты Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram, на которые за годы работы подписались десятки тысяч человек, были уничтожены администрациями данных соцсетей. При этом администрация Facebook даже не скрывала, что атака на ФАН — намеренное политическое действие, а не случайность.