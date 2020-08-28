Каждый современный человек старается следовать модным тенденциям и всячески за собой ухаживать. Но порой домашнего ухода недостаточно для того, чтобы кожа была чистой и здоровой. Поэтому многие прибегают к услугам косметологов. Сейчас специалисты могут предложить огромный выбор процедур, которые подойдут любому типу кожи. Однако одним из самых щадящих и мягких видов косметологического ухода является миндальный пилинг. Расскажем об этом уходе поподробнее и зададим вопросы специалисту.

Что это такое

Свое название миндальный пилинг получил благодаря действующему веществу — феноксигликолевой кислоте, которую получают из экстракта горького миндаля. Этот уход относится к разряду поверхностных химических пилингов, поэтому оказывает довольно мягкое воздействие на эпидермис. Современные модницы уже давно оценили его, поскольку такой уход приносит хороший результат, а благодаря щадящим свойствам реабилитационный период после процедуры практически отсутствует.

Дело в том, что феноксигликолевая кислота, или по-другому — миндальная, от всех фруктовых кислот отличается большим размером молекул, которые довольно медленно проникают в кожу, благодаря чему и возникает такой мягкий эффект. Поэтому косметологи советуют эту процедуру даже обладательницам очень чувствительной кожи.

Можно выделить два вида миндального пилинга:

• поверхностный;

• срединный.

Первый состоит исключительно из миндальной кислоты. Поскольку у него совсем маленькая концентрация, то период восстановления кожи после процедуры не требуется. Конечно не стоит сразу же наносить плотный слой макияжа, или бежать загорать на пляж, но жестких ограничений все же нет.

Если говорить о срединном пилинге, то в него помимо феноксигликолевой кислоты добавляются другие вещества, которые оказывают весьма сильное воздействие на кожу. Например, это могут быть яблочная или салициловая кислоты. Эффект от такой процедуры будет сильнее, но коже также понадобится небольшая реабилитация.

Плюсы и минусы миндального пилинга

Как мы говорили ранее, одним из основных достоинств этой процедуры является то, что она подходит даже для самой капризной чувствительной кожи. Однако это не весь список положительных качеств такого ухода. В интервью нашему изданию врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольга Дегтярева рассказала о достоинствах этого пилинга:

• сужение пор;

• уменьшение жирного блеска в Т-зоне;

• бережное отшелушивание омертвевших клеток кожи;

• помощь в лечении кожных воспалений, в числе которых акне;

• выравнивание тона кожи;

• уменьшение признаков фотостарения;

• постепенное растворение и выведение черных точек;

• осветление небольших пигментных пятен;

• стимуляция выработки собственного коллагена и мягкий подтягивающий кожу эффект;

• отсутствие привязки к определенной погоде или времени года, что только добавляет процедуре удобства;

• возможность использовать пилинг как подготовку к другим косметологическим процедурам.

Но, несмотря на все положительные качества, существует и ряд минусов, о которых должен знать потенциальный клиент косметолога. Так, среди минусов любители косметологии выделяют:

• небольшой зуд, чувство покалывания и жжения во время процедуры;

• неприятный запах средства, которое наносит косметолог на лицо;

• легкие шелушения в зоне, где проводилась косметическая процедура. Однако от него легко избавиться при помощи нежирного увлажняющего крема или сыворотки;

• недолговечность полученного эффекта. Поэтому курс процедур придется повторять несколько раз в год.

Помимо этого у процедуры есть противопоказания. Если их проигнорировать, то пилинг, даже самый мягкий, может привести к весьма плачевным последствиям. Поэтому такой уход противопоказан в нескольких случаях:

• наличие ранок и трещинок на коже;

• воспаления в острой фазе;

• сильные ожоги;

• обострение герпеса;

• аллергия на состав вещества, которым проводится пилинг;

• беременность и период лактации;

• проведение процедуры сразу после интенсивного загара на солнце или в солярии.

Как проводится процедура

По словам доктора Дегтяревой, процедура проводится в несколько этапов, которые помогают очистить, подготовить, пропилинговать и успокоить кожу.

Сначала специалист очищает кожу от декоративных косметических средств. Проводится мягкое и тщательное очищение кожи с помощью специальных косметологических средств, в состав которых входит миндальная кислота в концентрации 10%.

Затем при помощи раствора, в который ходят различные кислоты в разной концентрации, производится предпилинг. Этот этап обеспечивает равномерное проникновение основного действующего вещества в кожу. Затем сверху на этот раствор уже наносится сама миндальная кислота, которая остается на коже на протяжении 10-30 минут. Все зависит исключительно от состояния и типа кожи, подчеркнула эксперт.

После чего все смывается и на лицо наносится маска, которая успокаивает кожу и снимает возможное раздражение.

Комментарий эксперта

«Результат после миндального пилинга можно увидеть сразу. Лицо приобретает здоровый вид, цвет, тон и рельеф кожи выравниваются, исчезают мелкие морщинки и воспалительные элементы. Но для наибольшей эффективности и долговременного эффекта нужно провести курс процедур — от 6 до 10 сеансов с перерывом не более, чем в неделю», — сообщила Дегтярева.

Помимо этого косметолог обратила внимание, что, несмотря на отсутствие строгого реабилитационного периода, все же нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить своей кожи. А именно, на время придется отказаться от посещения бань, сауны, соляриев и походов на пляж.

Где проводится и сколько стоит

Прежде чем записаться на процедуру обратите внимание, что проводить ее может только квалифицированный специалист. Старайтесь избегать косметологов, которые предлагают проведение миндального пилинга в домашних условиях. Помимо этого попросите косметолога предоставить все сертификаты на применяемые средства, чтобы убедиться в их подлинности и безопасности.

В среднем стоимость одной процедуры составляет от 1500 до 6000 рублей. Также не стоит забывать, что после процедуры могут понадобиться дополнительные очищающие и увлажняющие гели и средства.

И если после пилинга вы будете соблюдать все правила и рекомендации специалиста, то тогда вы добьетесь потрясающего эффекта и получите здоровую, красивую и шелковистую кожу лица.