Макрон обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Париж, 28 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

Во время пресс-конференции в Париже Макрон обеспокоился, что в Белоруссии может повториться украинский Майдан, сообщает Reuters. По его мнению, страну ждет силовая смена власти, если во внутренние дела республики вмешаются другие страны.

Данный вопрос, по его словам, он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора он выразил свои опасения по поводу возможной «международной интервенции в Белоруссию, будь то военное или просто внешнее вмешательство».

Макрон подчеркнул, что продолжит общаться с Путиным.

«Мы хотим вовлечь Россию в диалог по Беларуси, и чтобы Россия помогла нам убедить президента Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ», — заявил он журналистам.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передает «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов. Было задержано несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

Позднее Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. По его словам, Польша «спит и видит», как к ней отойдет Гродненская область, передавал RT.