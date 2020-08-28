Участников «Детского Евровидения-2020» от России определят 25 сентября

Москва, 28 августа. Финал национального отборочного тура на конкурс «Детское Евровидение-2020» пройдет в Москве 25 сентября. Об этом заявили организаторы конкурса в России.

Участников международного конкурса от России с помощью интернет-голосования определят зрители и члены жюри. Это будут представители творческих профессий и деятели отечественного шоу-бизнеса. Фамилии пока не раскрываются.

Организаторы посетовали на эпидемию коронавируса, разгар которой пришелся на старт отбора участников.

«Мы очень хотим поддержать талантливых детей со всей страны в это непростое время и верим, что сможем организовать яркий запоминающийся и, что немаловажно, безопасный праздник песни», — приводит слова Игоря Крутого пресс-служба «Академии».

Также отмечается, что Детское Евровидение-2020 будет одним из первых международных форумов, который пройдет в 2020 году. Финал конкурса примет Варшава 29 ноября. Подать свои заявки на участие могут дети от 9 до 14 лет.

«Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года включительно», — говорится в сообщении организатора конкурса в России.

В прошлом году Детское Евровидение прошло в польском городе Гливице. Победу одержала польская исполнительница Вики Габор. Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, представляющие Россию заняли 13 место.