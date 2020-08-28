Соседов резко раскритиковал неизвестного артиста, оскорбившего Корчевникова

Москва, 28 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов резко отреагировал на ситуацию, которая возникла во время съемок телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Ранее один из гостей шоу оскорбил ведущего из-за проблем со слухом.

Неприятный эпизод случился во время съемок нового эпизода телепередачи. Один из неназванных гостей, который был приглашен в качестве главного героя, возмутился тем, что Корчевников испытывает проблемы со слухом. Поэтому во время съемок возможны записи дополнительных дублей.

Неназванный актер во время съемок устроил скандал спросив, почему его «пригласили к инвалиду». Несмотря на неприятную ситуацию, эпизод шоу удалось благополучно закончить. Музыкальный критик и друг Корчевникова резко отреагировал на произошедшее, но так и не смог назвать имя гостя телепередачи.

«Дураков много… Может, так мог сказать кто-то из молодых? Кто-то очень невоспитанный? В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид… на голову!» — цитирует Соседова издание «Собеседник».

Стоит отметить, что проблемы со слухом у телеведущего Бориса Корчевникова начались после 2015 года. Тогда мужчине сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли, которая задела слуховой нерв.