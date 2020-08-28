Холли Берри удивила поклонников снимком топлес

Москва, 28 августа. Американская актриса Холли Берри не перестает на своем примере доказывать, что и в весьма зрелом возрасте можно остаться молодой и привлекательной. На данный момент звезде уже 54, но ее фигура не перестает удивлять подписчиков.

Как можно отметить, по сексуальности Холли Берри способна потягаться и с молодыми звездами Голливуда. Актриса доказала это новым снимком, выложенным в Instagram на котором женщина запечатлена топлес. Звезда сидит на полу возле серой стены, скрыв грудь руками и наклонив голову в бок. Лицо знаменитости скрывают локоны окрашенных в разные тона волос.

«Самолюбие никогда не бывает эгоистичным», — написала Берри в публикации.

Многочисленные подписчики оценили внешность зрелой знаменитости. Девушки писали, что они и в 27 лет могут позавидовать такой фигуре, другие называли звезду «нереальной красоткой», а третьи предполагали, что Берри удалось остановить время.

Согласно предположениям некоторых подписчиков, на новой фотографии актриса выглядит достаточно одиноко и ей, возможно, не хватает объятий. Однако подобное предположение весьма сомнительно – ведь недавно звезда поделилась достаточно откровенным снимком со своим новым любовником. Но личность своего очередного мужчины Берри пока не намерена раскрывать.