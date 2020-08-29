Блогер Златоуст призвал всех присоединиться к флешмобу в поддержку Шугалея

Москва, 29 августа. Певец, видеоблогер и начинающий актер Никита Златоуст присоединился к флешмобу в защиту находящихся в ливийском плену россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Я думал, что 2020 год уже не сможет меня чем-то удивить! Как же сильно я ошибался!» — пишет на своей странице в Instagram блогер.

По его словам, на днях он узнал про историю российского социолога Максима Шугалея, который в 2019 был взят в плен в Ливии. Златоуст призвал своих поклонников объединиться, чтобы как можно больше людей узнали об этой несправедливости.

«Теперь в наших силах вытащить оттуда Макса любой ценой. Так что обещайте мне, что прочитаете пару статей про него или хотя бы посмотреть фильм «Шугалей-2», который выйдет в сентябре. Помните, русские своих не бросают!» — подчеркнул он.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад. В североафриканской стране они работали над социологическим исследованием. Сейчас под надуманными обвинениями их держат в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига».

В поддержку социологов ранее был снят художественный фильм «Шугалей», передавал RT. В следующем месяце на экраны выйдет продолжение картины — «Шугалей-2». Создатели ленты надеются, что кино повлияет на скорое освобождение социологов.

К флешмобу, призванному спасти россиян, присоединилось огромное количество российских звезд. Анна Семенович, Анфиса Чехова, Алена Апина, Анастасия Стоцкая и многие другие в преддверии выхода на экраны фильма «Шугалей-2» призывают своих поклонников доказать всему миру, что русские не сдаются.