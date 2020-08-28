Ростуризм может повторить распродажу туров по России с кешбэком

Москва, 28 августа. Ростуризм намерен повторить программу распродажи туров по России, в рамках которой туристы могут вернуть часть средств от путевки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 августа в России стартовала программа, в рамках которой можно вернуть часть средств от путевки. Программа действует всего неделю — купить тур с кешбэком можно будет до 28 августа включительно.

В настоящее время обсуждается перезапуск программы, которая будет действовать более длительный срок. В Ростуризме отметили, что к настоящему моменту россияне приобрели туры на общую сумму в размере 1,1 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья, передает «Интерфакс».

«Темпы продаж увеличились в 2-2,5 раза. Общие продажи по внутреннему туризму за период проведения акции выросли на 20-25%», — заявил коммерческий директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

Ранее Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туристы уже начали получать кешбэк за туры по России. По ее словам, ведомство планирует восстановить потенциал туристической отрасли в России, а также дать ей мощный толчок для дальнейшего развития.