В России упали цены на iPhone 11

Москва, 28 августа. Российские продавцы снизили цены на iPhone 11 объемом 64 гигабайта. Модель подешевела до психологической отметки в 50 тыс. рублей, пишет Hi-tech Mail.ru.

Вышедший в прошлом году iPhone 11 стал хитом, как и iPhone XR 2018 года. Раньше в российских магазинах он стоил порядка 60 тыс. рублей. Теперь смартфон можно приобрести на 10 тыс. дешевле.

iPhone 11 оснащен флагманским процессором A13 Bionic, двумя камерами с поддержкой Night Mode. От Pro-версий, стоящих значительно дороже, его отличает только LCD-экран и отсутствие телеобъектива с оптическим зумом.

Аналитики отметили, что кроме iPhone, подешевели еще несколько смартфонов. В частности, Samsung Galaxy S20, который может составить конкуренцию «яблочному» девайсу. На модели установлены три камеры, среди которых есть телеобъектив с разрешением матрицы 64 мегапикселя. Еще дешевле выйдет Galaxy A51, ставший в прошлом году самым продаваемым смартфоном в России.

В начале недели стало известно, что корпорация Apple после выхода iPhone 12 прекратит производство некоторых смартфонов и сократит модельный ряд. Речь идет о смартфонах, выпущенных несколько лед назад. Это неофициальная информация, а слухи от инсайдера. По словам источника, «яблоко» не будет выпускать iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max — iPhone XR.