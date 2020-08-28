Сходство сына Седоковой и ее будущего мужа поразило фанатов

Москва, 28 августа. Популярная певица, экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии со своим 3-летним сыном Гектором. В комментариях подписчики артистки удивись схожести мальчика и будущего мужа Седоковой, спортсмена Яниса Тиммы.

Фотографии с сыном появились в аккаунте Седоковой в пятницу. На них девушка в домашней обстановке позирует на камеру вместе с ребенком. Многие из пользователей социальной сети обратили внимание, что Гектор пока мало похож на своего биологического отца — российского бизнесмена Артема Комарова. Певица рассталась с ним в 2017 года вскоре после рождения мальчика.

В подписи под фотографиями Седокова решила порассуждать о понятии счастья. По мнению певицы, это не более, чем переменная.

«Мой длинный пост о счастье и итог его таков, что счастье это переменная. И все зависит от того, как на него посмотреть и кто на него смотрит», — заявила исполнительница.

Напомним, ранее Седокова взбудоражила фанатов откровенным снимком в прыжке. Под фото артистка предложила своим подписчикам порассуждать, как же можно справиться с осенней депрессией. В комментариях фанаты не только предложили свои варианты, но и рассказали, как справляются с плохим настроением в осеннюю пору.