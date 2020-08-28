В ДНР пригрозили украинской армии крайней мерой

Донецк, 28 августа. Позиции украинской армии на линии соприкосновения могут быть уничтожены силами самопровозглашенной Донецкой Народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В Донецке утверждают, что украинские военные занимаются активным инженерным оборудованием своих позиций на линии соприкосновения. Этим Киев нарушает режим бессрочного перемирия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинской стороной должны быть «предприняты действия по устранению нарушений».

Эти действия должны будут подтвердиться актом, составленным в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Акт должны утвердить в миссии ОБСЕ.

«Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере», — заявил Пушилин.

Под крайней мерой подразумевается приказ для Народной милиции ДНР на уничтожение украинских траншей и укрытий. Пушилин пообещал, что противоположную сторону известят заранее, чтобы избежать человеческих жертв.

Напомним, с апреля 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса. Противостояние переросло в гражданскую войну. На Донбассе провозгласили независимость от Киева, после антиконституционного государственного переворота в стране. По данным правозащитных организаций, с начала вооруженных конфликтов в стране погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.