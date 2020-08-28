Врач-невролог развенчал главные мифы о микроинсульте

Москва, 28 августа. Специалист-невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов рассказал об ошибочных представлениях, связанных с микроинсультами. Некоторые заблуждения вполне могут стоить человеку жизни.

По словам врача, микроинсульт является первым звонком, предупреждающем о проблемах со здоровьем. Вокруг него накопилось достаточное количество мифов, которые Богданов постарался развенчать.

Достаточное количество людей считает, что с микроинсультом может столкнуться исключительно пожилой человек. Однако статистика говорит о том, что это вовсе не так. В том случае, если пациент страдает от гипертонической болезни или врожденной аномалии сосудов, то у него может быть диагностирован данный микроинсульт почти в любом возрасте.

Также многие не видят особой разницы между микроинсультом и инфарктом. Однако на самом деле они проявляются по-разному, хотя и связаны с нарушением кровообращения в сердце и мозгу.

Кроме того, бытует убеждение, что микроинсульт распознать практически невозможно. Но и это не так, дело в том, что его симптомы достаточно скоротечны и проходят примерно за 15 минут. Пострадавший от этого состояния может столкнуться с нарушениями речи, движения, онемением и нарушением координации.

Микроинсульт, несмотря на догадки обывателей, может быть предотвращен. Для этого нужно следовать рекомендациям вашего врача и придерживаться ЗОЖ. Однако если все-таки микроинсульт все-таки произошел, то его, вопреки расхожему мнению, нужно лечить.

В современном мире человек может столкнуться с огромным количеством болезней, от которых не застрахован никто. Как сообщалось ранее, врач назвала два необычных симптома ранней стадии рака.