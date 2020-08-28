Влада Топалова заподозрили в измене с известной фигуристкой

Москва, 28 августа. Российский певец Влад Топалов привлек внимание СМИ и общественности своей активностью в социальных сетях. По мнению разнообразных блогеров, у музыканта мог начаться роман с фигуристкой Еленой Ильиных.

В Интернете достаточно много людей, которые стараются разгадать секреты звезд и вычислить скрытые романы знаменитостей. На этот раз их жертвой стал певец Влад Топалов, которого заподозрили в измене законной супруге, телеведущей Регине Тодоренко. Многие убеждены в том, что артист начал встречаться с фигуристкой Еленой Ильиных, с которой он сейчас работает в рамках проекта «Ледниковый период».

В социальных сетях певец разместил достаточно много фотографий с фигуристкой и посвятил ей достаточное количество постов. Как заметили наблюдатели, в какой-то момент их стало больше, чем посвященных законной супруге. Кроме того, в последнее время Тодоренко стала реже появляться в Instagram Топалова.

Многие фанаты певца отметили, что он и фигуристка являются «красивой парой», и именно за них люди будут болеть в новом «Ледниковом периоде». В данном случае стоит упомянуть о том, что Регина Тодоренко также участвует в проекте и будет выступать на льду совместно с Романом Костомаровым. В данном случае повод для ревности может возникнуть и у самого Топалова, ведь и телеведущая выкладывает множество материалов с партнером по фигурному катанию.

Сейчас у Тодоренко достаточно загруженный график, ведь участие в ледниковом периоде отнимает много времени и сил. Звезде приходится тренироваться и готовиться к многочисленным выступлениям, а также она до сих пор является ведущей передачи «Орел и Решка», о чем знаменитость недавно объявила.