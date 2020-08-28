Иосиф Пригожин показал кадры пышной свадьбы сына Валерии

Москва, 28 августа. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях кадры пышной свадьбы сына Валерии Арсения Шульгина.

Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском ЗАГСе. Позднее молодожены отправились на банкет, который проходил под открытым небом. Избранницей Шульгина стала блогер Лиана Волкова

Иосиф Пригожин опубликовал в своем Instagram фотографии торжества. На снимках можно увидеть Волкову в объемном свадебном платье молочно-кремового оттенка. Арсений Шульгин выбрал для торжества черный смокинг. В объектив камеры также попала певица Валерия, которая наблюдала за церемонией бракосочетания со слезами на глазах.

Стоит отметить, что певица пришла на свадьбу к сыну в нежном жемчужном платье, очаровав публику. Также на ней красовался удлиненный кремовый пиджак и туфли в тон. Шею она украсила толстой цепочкой серебряного цвета.

Стоит отметить, что сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной совсем недавно. Молодой человек пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».