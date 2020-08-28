Володин рассказал о доступном центре реабилитации в Смоленской области

Смоленск, 28 августа. Жители Смоленской области смогут воспользоваться услугами строящегося в регионе Центра реабилитации и восстановления здоровья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время посещения строительной площадки вместе с главой региона Алексеем Островским, передает корреспондент ФАН.

«Мы рассчитываем на то, что услугами этого центра, санатория, смогут воспользоваться жители Смоленской области – учителя, врачи, работники культуры – те, у кого заработная плата не такая большая», — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, цены за услуги центра будут доступными, потому что его деятельность не будет ставить перед собой цель получение прибыли.

«Все то, что здесь будет зарабатываться, тратиться будет на развитие, на услуги», — подчеркнул он.

Володин добавил, что реабилитационный центр строится для того, чтобы жители региона могли поправить свое здоровье и просто отдохнуть.

Отметим, что строительство центра ведется по инициативе Володина в рамках благотворительного проекта. Основная его задача заключается в оказании доступных и качественных реабилитационных услуг для населения. Центр рассчитан на 200 человек. Сейчас подобных центров в регионе нет.

Воспользоваться услугами можно будет для реабилитации после ряда заболеваний, в том числе COVID-19. Кроме того, сюда можно будет приехать и просто отдохнуть, чтобы привести свое здоровье в порядок.