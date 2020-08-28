Доктор Мясников перечислил вызывающие рак болезни

Москва, 28 августа. Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал несколько болезней, которые могут привести к возникновению рака. С помощью информации об основных факторах риска можно выявить онкологию на ранней стадии.

По словам специалиста, первым и главным фактором является отказ от регулярных обследований в медицинских учреждениях. Однако стоит обратить внимание и на множество других недугов, которые, в конечном итоге, способствуют появлению злокачественных опухолей.

Вирусные гепатиты, гастрит, язва, воспаления кишечника и даже папиллома в конечном итоге могут привести к зарождению в организме рака. Это же неприятное свойство имеет и хроническая обструктивная болезнь легких.

Если вы уже столкнулись с перечисленными болезнями, то проводить соответствующие тесты на обнаружение рака нужно как можно чаще. Однако куда лучше будет их предупредить, например, с помощью прививок. Они помогут подстраховаться от заражения папилломой и гепатитом B и, следовательно, серьезно снизят риск появления рака печени или шейки матки.

Также поможет уберечь человека от рака отказ от вредной пищи и сигарет. В том случае, если вы страдаете гастритом или язвой, то рак желудка может быть вызван соленой едой. Курение, что не удивительно, способствует развитию рака легких, который телеведущий считает наиболее опасным и агрессивным.

Мясников достаточно часто дает советы, которые помогут сохранить здоровье даже в почтенном возрасте. Как сообщалось ранее, телеведущий развеял миф о пользе лесных грибов.