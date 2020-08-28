Дочь актрисы Заворотнюк трогательно поздравила бабушку

Москва, 28 августа. Дизайнер Анна Заворотнюк поздравила свою бабушку с днем рождения через социальные сети. Фотографию с трогательной подписью она опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна «репостнула» трехгодичную фотографию со своей бабушкой Валентиной Заворотнюк. Последней исполнилось 76 лет. На фотографии также запечатлен брат хозяйки аккаунта Майкл.

«Сегодня день рождения моей замечательной бабушки. Ты украшаешь этот мир своей прекрасной душой, моя красавица, с днем рождения, будь здорова, я всегда рядом», — подписала «историю» Анна Заворотнюк.

Валентина Заворотнюк — народная артистка РСФСР, с 1962 года она играла в Астраханском театре юного зрителя. 12 лет назад она также исполнила небольшую роль в сериале «Завещание ночи».

Ранее в семействе Заворотнюк переживали, что Анна заболела коронавирусом. Все члены семьи сдали тест на наличие инфекции. Результат оказался отрицательным. Семья взволновалась из-за опасений за здоровье матери Анны Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием.

Анастасия Заворотнюк, напомним, недавно вернулась из Соединенных Штатов Америки. Сейчас она согласилась опробовать на себе экспериментальное лечение от рака, предложенное врачами из Санкт-Петербурга. Ранее у нее диагностировали глиобластому головного мозга. Медики отказались подробно комментировать ход и методы лечения болезни. Известно, что экспериментальная вакцина разрабатывается индивидуально для каждого пациента и при положительном результате лечение займет как минимум 2 года.