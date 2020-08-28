Чумаков рассказал неожиданную историю о связи с Басковым

Москва, 28 августа. Исполнитель Алексей Чумаков получил престижную награду. В радостный миг рядом с вокалистом оказался коллега по цеху Николай Басков. На своей странице в Instagram певец раскрыл «тайну» дальнего родства с «золотым голосом России».

Чумаков и Басков пересеклись на премии Fashion New Year Awards от телеканала Fashion TV. Первый забрал приз в номинации «Самый стильный концерт года». На своей странице в соцсети певец отметил, что с премии у него не было «ни одной нормальной фотографии», поэтому пришлось выкладывать совместный снимок с Басковым.

В комментарии к фото артист рассказал историю о связи с Басковым. Чумаков заявил, что певец приходится ему троюродным братом по «прадедушкиной линии».

«Фамилия прадедушки ЧубаскОв. Звали Николаем Алексеевичем. Его линчевали за алхимию, в 1907 году, потому разделилась и фамилия (обе нынешние версии вы знаете)», — пишет Чумаков.

Поток иронии уже было не остановить, и певец продолжил «душещипательную» историю семьи «Чубасковых». По его словам, в наследство от прадедушки им с Николаем «достался только ремень», который «родственники» разделили между собой.

«Я взял кожу (именно из не сделан мой пиджак на фото (у прадедушки была огромная талия, при росте 164 см)), а Коля забрал бляху (в форме чаши, из какого-то желтого метала, про который Коля твердил: «Оставь мне, это просто какой-то желтый метал! Кожа лучше!»… Я поверил.). Впоследствии, неожиданно став богатым, именно этой бляхе Коля посвятил песню «Золотая чаша», сразу же став популярным», — рассказал историю музыкант.

Поклонники пришли в восторг от забавной шутки.

«А я думал концовка будет про пони и единорогов», — пишет в комментариях пользователь под ником malakhov_lesha.

«Я пошла покупать вашу книгу, после этого душещипательного рассказа», — добавила nzs__26.

Поклонники предлагают певцу переквалифицироваться в сказочники, сценаристы или же записывать стендап-шоу.

«История семьи тронула до слез. Пишите сценарий для Болливуда, готова еще раз плакать!» — отметила svetka1771.

На прошлой неделе Басков опубликовал в Instagram фотографию с пляжного отдыха. Поклонники, увидев любимого артиста, были поражены его стройностью. Интернет-пользователи отметили, что популярный исполнитель, потерявший, судя по всему, несколько лишних килограммов, выглядит потрясающе.