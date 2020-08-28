Амбарцумян похоронили на периферии Смоленского кладбища Петербурга

Санкт-Петербург, 28 августа. Блогер Анна Амбарцумян, тело которой обнаружили в середине июля в одном из московских отелей, позиционировала себя как востребованного психиатра и называла себя «королевой». Но ее могила расположена в одном из скромных уголков Смоленского кладбища Санкт-Петербурга.

Слова о богатой жизни и достатке оказались всего лишь словами, о чем свидетельствует множество фактов, в том числе и могильная плита — выглядит не «по-королевски». Как передает издание Nation News, найти место, где похоронена Анна Амбарцумян, сложно. Ее могила находится на самой периферии среди захоронений самых обычных людей.

Все памятники на этом участке кладбища выглядят очень скромно, и могила Анны, называвшей всех вокруг «рабами», совсем не выделяется. Цветы на погосте есть, но это также небогатые букеты, хотя при жизни девушка отмечала, что просто не воспринимает букет, в котором меньше 101 розы.

Напомним, тело девушки обнаружили в номере московского отеля «Петр Первый». Криминалисты, приехавшие на место происшествия не установили следов насильственной смерти. Анна Амбарцумян скончалась от передозировки наркотиков.