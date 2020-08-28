Арбитр Еськов может получить пожизненную дисквалификацию

Москва, 28 августа.Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе и теперь ему грозит пожизненное отстранение, пишет «Спорт-экспресс».

Напомним, Еськов был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», завершившимся ничьей (2:2). Казарцев был отстранен на неопределенное время. Решение о сроке наказания для Еськова пока не принято. Источник «СЭ» уточнил, что в ближайшее время в отношении Алексея проведут дополнительное расследование.

Напомним, после матча «Спартака» с «Сочи» владелец клуба Леонид Федун пообещал снять москвичей с чемпионата России (позже он передумал). В ходе этой игры красно-белые в начале первого тайма вели игру со счетом 2:0, но потом из-за двух спорных пенальти в свои ворота проиграли. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев, а за VAR отвечал Алексей Еськов.