Диетолог развеяла миф о полезных свойствах арбуза и дыни

Москва, 28 августа. Утверждения о том, что арбуз и дыня обладают свойствами, которые помогают сбросить лишней вес, являются мифом. Об этом заявила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

По ее словам, употребление арбуза и дыни вызывает резкое повышение аппетита. Кроме того, они обладают большим количеством фруктозы и сахарозы, которые поднимают уровень сахара в человеческом организме.

«Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть», — пояснила Пичугина.

Она также добавила, что арбузы и дыни следует есть после основного приема пищи. При этом необходимо придерживаться суточной нормы, которая составляет 200-300 граммов, передает РИА Новости.

По ее словам, страдающим от диабета, болезней почек, сердца и сосудов людям необходимо ограничить употребление арбузов и дынь. При наличии язвы или гастрита необходимо отказаться от бахчевых.