В МИД Белоруссии ответили на «паузу» в отношениях с Украиной

Минск, 28 августа. Ответственность за приостановку контактов между странами в Белоруссии возложили на Киев. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Белоруссии.

В дипломатическом ведомстве республики оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о приостановлении контактов с Белоруссией. В Минске считают, что такая политика Киева говорит о несамостоятельности принятия решений. Также в заявлении подчеркивается, что Белоруссия никогда не оказывала влияния на суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не ограничивала контакты с соседней страной на каком-либо уровне.

В ответе МИД Белоруссии значится, что Минск не ставил диалог с Украиной на «паузу».

«Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — говорится в тексте в заявлении МИД Белоруссии.

В заключении было подчеркнуто, что репутация независимого государства строится на самостоятельных выверенных решениях в интересах собственного народа.

Ранее, напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приостановит контакты с Минском из-за возможных «репутационных, моральных и этических потерь».

