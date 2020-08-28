Историк Соловей хотел возглавить «русскую революцию» и захватить Госдуму

Эфиры либеральных СМИ заполнены информационным шумом от разнообразных «экспертов», политологов, профессоров, историков, из года в год повторяющих бесконечные мантры о скором «падении режима», революции и народном восстании. Многие из них занимают профессорские должности в ведущих государственных вузах страны, обучая будущих историков, политиков и дипломатов. Но если внимательно взглянуть на биографию таких «ученых», то вскроется немало темных пятен, свидетельствующих об их работе против российского государства. Федеральное агентство новостей изучило подрывную деятельность бывшего заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерия Соловья.

Есть ли в Лондоне счастье?

В поселке Счастье Ворошиловградской области УССР 19 августа 1960 года в семье энергетиков родился мальчик Валера Соловей. Вскоре семья переехала на Западную Украину, где в городе Бурштын Ивано-Франковской области Валера провел все свое детство. После окончания школы уже молодой человек уехал в Москву, где поступил на исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. После окончания университета в 1983 году Соловей продолжил свое обучение в Институте истории СССР Академии наук СССР. Спустя четыре года молодой историк защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль Института красной профессуры в становлении советской исторической науки и разработке проблем отечественной истории, 1921–1938 гг.». В институте Соловей проработал до 1993 года, перейдя затем на работу в «Горбачев-фонд».

В фонде Соловей показал себя перспективным сотрудником, и в мае 1995 года его направляют в Великобританию, в Лондонскую школу экономики и политических наук для обучения под видом «приглашенного исследователя». Что именно он там «исследовал», станет понятно позже, в декабре 2011 года. А тем временем, вернувшись в Россию, Соловей начал работу над докторской диссертацией по теме «Русский вопрос» и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику России (начало XVIII — начало XXI вв.)», которую защитил спустя 10 лет.

Пусть «Русский вопрос» в названии докторской диссертации никого не удивляет: в тот период Валерий Соловей являлся националистом праворадикального толка. Тогда в различные националистические движения западными фондами вкладывались огромные деньги, в том числе и через проекты блогера Алексея Навального «Национальное русское освободительное движение (НАРОД)», «Русский марш» и многие другие.

Несмотря на явные националистические убеждения историка, в 2008 году его пригласили на работу в МГИМО, на кафедру рекламы и связей с общественностью. Там Соловей развивает бурную «научную деятельность» и уже в должности профессора ведет курсы с громкими названиями «Основы государственной политики в информационной сфере», «PR и реклама в политике» и даже «Основы информационной войны и медиаманипулирования».

Даже работая в уважаемом учебном заведении на должности профессора, Соловей продолжал вести подрывную деятельность против России и взращивал националистов всех мастей. Соловей взял под свое крыло известного националиста Владлена Кралина, более известного под псевдонимом Владимир Тор, и даже стал его научным руководителем. О профессионализме Соловья говорит следующий факт: расследование, проведенное изданием Lenta.ru, выявило в работе подопечного Соловья не только массу дословных заимствований из чужих авторефератов и статей без указания источника, но и откровенный подлог в отношении публикаций в рецензируемых журналах. Помимо Кралина-Тора, Соловей выпестовал и других националистов, например Дмитрия Феоктистова, таким же способом помогая им защитить диссертации и получать ученые степени на основе списанных диссертационных работ.

Соловей «русской революции»

Соловей занимался не только работой с молодежью, но и сам активно публиковал различные «сценарии русской революции», с поразительной точностью описывающие и украинский Майдан, разрушивший спустя три года соседнюю страну, и события лета 2020 года в США, грозящие перейти в гражданскую войну.

«Ничтожный повод даст толчок грандиозной динамике, — писал он на сайте «Русская платформа». — Этим поводом может послужить что угодно: уличный пикет, небольшой митинг, стихийное перекрытие дороги, похороны очередной жертвы этнической преступности, наезд машины с мигалкой на женщину с ребенком… И вдруг — а это всегда «вдруг» — небольшая группа людей начнет превращаться в многотысячную толпу, которая двинется в центр города, сметая по пути хлипкие полицейские кордоны. Все произойдет молниеносно. Днем мы услышим о небольших беспорядках, а уже через три-четыре часа центр российской столицы будет запружен многотысячными колоннами манифестантов, к которым присоединится ОМОН».

Тогда же, в декабре 2011 года, Соловей называет главную цель той самой будущей «русской революции» — захват Государственной думы.

«Третье условие и одновременно кульминация революции — символический жест, знаменующий ее победу, — учит профессор Соловей в статье «Как побеждают революции». — Как правило, это захват какого-нибудь здания, ассоциирующегося с прежним режимом. Во Франции был штурм Бастилии, в России октября 1917 г. — взятие Зимнего… Но разве выборы, против фальсификации которых выступили русские, проводились не в Государственную думу? Разве Дума не является высшим органом законодательной власти в стране?»

После провала «революции» русский националист Соловей очень жалел об упущенной возможности взять власть в свои руки.

«Грандиозный общероссийский митинг 10 декабря прошел мирно и завершился политически безрезультатно, — признал политтехнолог. — Главное требование восставшего народа — отмена итогов парламентских выборов и досрочные всеобщие выборы — не выполнено, и выполнять его не собираются. А ведь все могло обернуться иначе, не будь митинг перенесен с площади Революции на Болотную… 100 тыс. человек в центре Москвы создали бы ТАКУЮ динамику, что уже в понедельник начались вязкие переговоры об условиях новых выборов».

Профессор Соловей не только теоретизировал со страниц националистической прессы. Он лично вышел на митинг 18 февраля 2012 года на Чистых прудах, где скакал в толпе школьников в вязаных балаклавах и вместе с ними орал: «Кто не прыгает, тот чурка». Тогда вакханалия закончилась совсем не мирно: юные и не очень «скакатели» пошли маршем по центру Москвы, избивая прохожих и круша все, что попалось на пути разъяренной толпы.

Новый русский фюрер Соловей

Организаторами националистических шествий по центру Москвы, объединенных общим лозунгом «Хватит кормить Кавказ», выступили несколько движений: Лига обороны Москвы (ЛОМ), Русский гражданский союз (РГС), Русское общественное движение (РОД) и созданная на их основе Национально-демократическая партия (НДП). В оргкомитет НДП вошел давний протеже Соловья Владлен Кралин (Тор). Однако у бывших соратников вспыхнул конфликт на финансовой почве: Кралин оказался слишком жаден и не очень чист на руку. Тогда Соловей приступил к формированию новой националистической партии — «Новая сила», — где профессор возглавил рабочую группу.

Не забывал профессор МГИМО и радовать своих сторонников свежими прогнозами о скором и неизбежном «падении режима».

«Путин не досидит до конца своего президентского срока, — писал он в мае 2012 года в статье под названием «Кровавое воскресенье Владимира Путина». — Теперь это очевидно».

Далее профессор Соловей указывает конкретный срок гибели режима — около полугода.

«Очень скоро мы увидим тысячи и десятки тысяч, сокрушающие на своем пути полицейские кордоны», — вдохновлял свою паству профессор.

6 октября 2012 года на учредительном съезде «Новой силы» русский националист Валерий Соловей был избран председателем партии. Однако все его потуги создать политическое движение окончились ничем: 25 июня 2013 года Минюст отказал «Новой силе» в государственной регистрации. Спустя несколько лет Соловей пытался оправдаться, что-де партия была «заморожена в связи с тем, что нам угрожали репрессиями». Однако он не упомянул, что причины были совершенно другие: в свою партию он набрал откровенно нацистский сброд.

Многие видные члены «Новой силы» в начале 2014 года отправились на Украину ради участия в Евромайдане и терроре русского населения восточных областей: это и глава Белгородского отделения партии Роман Стригунков — поклонник Адольфа Гитлера и экс-блогер с ником Hitlerolog, он же лидер регионального Русского национально-социалистического движения и предводитель «Русского легиона» на киевском Евромайдане, и Александр Валов по кличке Помор-88, заместитель председателя мурманского отделения «Новой силы», служивший в карательном батальоне «Азов», а также бывший киноактер Анатолий Пашинин — партийный активист, призывавший к терактам на территории РФ и воюющий против Донбасса в 8-м отдельном батальоне «Аратта» Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша.

«Валерий Соловей — это председатель нашей партии «Новая сила», — восторгался тогда своим фюрером Пашинин. — Я прослушал все его интервью, я горжусь этим, прочитал все его работы!»

После развала «Новой силы» Соловей от отчаяния даже попытался прибиться к КПРФ, выступив на стороне Зюганова, защищая на телевизионных ток-шоу Сталина от «либерастов» и «Гозманов». Однако профессор быстро понял, что эта поляна уже плотно занята и места для него не найдется.

Соловей возвращается к своей научной деятельности и начинает писать книгу. По примеру своего вдохновителя, американского теоретика т. н. оранжевых революций Джина Шарпа, в 2016 году профессор выпустил книгу с говорящим названием «Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху» и продолжает активно выступать в различных аудиториях с призывами к революционной борьбе против существующей власти, провозглашая это делом морального выбора.

И снова Соловью предоставляется возможность вернуться в политику. 29 ноября 2017 года он вошел в предвыборный штаб главы Партии роста Бориса Титова, где занялся вопросами идеологии. Более того, Соловей стал доверенным лицом своего кандидата и представлял его на предвыборных дебатах. По словам «партайгеноссе» Соловья, идеология Партии роста представляет «правый либерализм», теперь профессор стоит за свободу малого бизнеса и конкурентную экономику, не прекращая при этом постоянно предсказывать «смену режима».

«В 2020 году Россию ждут революция, общенациональный кризис и смена режима, — заявлял он в прошлом году. — Путин не досидит до конца своего президентского срока».

Конец госкормушки

В июне 2019 года контракт Соловья в МГИМО истек. Руководство вуза, устав от бесполезного «шатателя режима», попросило профессора покинуть учебное заведение. 19 июня 2019 года Соловей подтвердил, что он прекращает преподавательскую деятельность, увольняется из МГИМО и начинает писать очередную книгу по заказу крупного «европейского издательства».

Друзья и соратники профессора разразились возмущением от несправедливого, на их взгляд, увольнения ученого-историка.

«Желаю вам удачи и соболезную студентам!» — поддержал друга Дмитрий Гудков.

Вспомнили они и об увольнении из МГИМО пять лет назад еще одного профессора-власовца — Андрея Зубова.

«Андрей Зубов перестал быть нужен МГИМО пять лет назад, Валерий Соловей — только сейчас, — погоревал Андрей Десницкий. — Глядя на внешнюю политику РФ, понимаешь: а и правда, зачем они там?»

После потери государственной «кормушки» профессор просто перестал вылезать с бесконечных эфиров либеральных радиостанций, поливая Россию потоками лжи и негатива.

В передаче «Особое мнение» радио «Эхо Москвы» от 16 марта 2020 года Соловей, в частности, заявил, что, по его данным, российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса. Он утверждал, что в России от заболевания умерли 1600 человек, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тысяч. При этом, по официальным данным, на 16 марта в России было менее 100 инфицированных и ни одного умершего от COVID-19. В тот же день Генеральная прокуратура РФ назвала слова Соловья недостоверной общественно значимой информацией (фейком) и заявила, что усматривает в них административное правонарушение, предусматривающее штраф до 100 тыс. рублей.

20 марта 2020 года радио «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалило со своего сайта видео и стенограмму записи Соловья.

3 августа бывший профессор в эфире «Эха Москвы» выдал очередной прогноз о массовых арестах и репрессиях, которые вскоре ждут Россию. По мнению политолога, к массовым арестам против всех норм права в России все уже почти готово: в частности, в Мордовии строят дополнительные бараки, куда поселят сотни и тысячи будущих политических заключенных. Как выяснил ФАН, и эта информация оказалась банальным враньем Соловья.

Тогда же он через YouTube и социальные сети призвал выйти на всероссийскую акцию гражданской солидарности с протестующими в Хабаровске, а также с Республикой Коми и Архангельской областью, где «отказываются регистрировать народных кандидатов», и с жителями Башкирии, отстаивающими гору Куштау.

Отравленный дважды

Вот еще некоторые примеры названий передач с участием Валерия Соловья, четко характеризующие его политические взгляды: «Российское государство недееспособно и антисоциально», «В России у людей нет будущего» и тому подобное. Хотя здесь нужно сделать оговорку: нет у профессора Соловья никаких взглядов, а их «эволюция» зависит исключительно от смены конъюнктуры. Как профессиональный политтехнолог, он чутко ловит последние тренды, пытаясь даже заработать себе дешевую популярность на истории с «отравлением» Навального. Впрочем, далеко не в первый раз.

«Меня тоже хотели отравить, — рассказывал он в интервью ведущему «Эха Москвы» Алексею Нарышкину. — Причем меня предостерегли: не пить ни в коем случае чай, кофе. Даже не пить дома. Поскольку дома чай, кофе тоже могут оказаться отравленными. Принимаю меры предосторожности. Что я делаю. Пью воду, бутилированную воду. Предупреждали не покупать больше двух бутылок воды за раз. Покупать воду разных марок и тому подобные вещи».

Такой откровенный бред вызвал у Нарышкина резонный вопрос: «А вас-то зачем?»

«Сейчас под такой угрозой находятся и другие лидеры оппозиции, — не успокаивался Соловей. — По крайней мере, двух из них я уже предупредил. Я не буду называть фамилии, это их право — говорить или нет... Я говорю о внесистемной, безусловно, оппозиции. Речь идет о лидерах общественного мнения, которые способны выступить точкой кристаллизации оппозиционных настроений. Не просто настроений, но и стимулировать конкретное политическое действие. Это предельно ясная формулировка. Фамилии я называть не буду. Есть политики, есть те, кого можно назвать общественными деятелями».

Вообще, Соловей никогда не делает однозначных утверждений и не приводит никаких подтверждений своим словам. Это его золотое правило: всегда говорить обтекаемо, чтоб потом можно было сказать: «я этого не обещал, а лишь не исключал вероятность». И в этом случае никаких доказательств «покушения» историк не предоставил.

Мифические инсайты Валерия Соловья прямо из «коридоров Кремля» сделали его желанным гостем на «Эхе Москвы», «Дожде», РБК, Republic.ru и в других оппозиционных СМИ, постоянное присутствие в которых и образует сообщество «рукопожатной» тусовки, а пламенная критика власти и решительные прогнозы произвели его в ранг гуру. Либеральная аудитория испытывает ломку и жаждет очередной дозы «исторического оптимизма» под видом аналитики. Толпа хочет, чтобы ей льстили, и опытный шоумен делает это виртуозно. Вот на этой почве и цветет пышно феномен Валерия Соловья, долгие годы удобряющего медиапространство продуктами своей «экспертной» деятельности.