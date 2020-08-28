Дочь Питта и Джоли решила побыть девочкой

Москва, 28 августа. Дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая проходит специальную гормонотерапию, появилась на улице в неожиданном образе.

Прохожие заметили, что 14-летняя Шайло, которая утверждает, что не чувствует себя комфортно в своем теле, вдруг решила все-таки побыть девочкой. Последнее время почитатели творчества Брэда Питта и Анджелины Джоли видели, как дочь актеров носила мужскую одежду и очень коротко подстригала волосы. Также подростка стали называть Джоном.

27 августа звездное семейство ужинало в Малибу. Папарацци сделали фото, на которых можно разглядеть необычный наряд Шайло. Девочка была в толстовке, в женских шортах и кедах. Интересно, что у нее отрасли волосы, они были собраны в хвост. Многие предположили, что ребенок Джоли и Питта больше не намерен принимать специальную гормонотерапию.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили во Франции Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, которую часто называют двойником Анджелины Джоли. 56-летний актер с моделью были замечены в аэропорту Кастелле. Вечером на концерте к ним присоединилась актриса Алиа Шокат, роман с которой ранее приписывали Питту.