Установки «Торнадо-С» получили уникальные ракеты

Москва, 28 августа. Российские специалисты смогли усовершенствовать реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», вооружив ее ракетой большего радиуса действия. Кроме того, теперь боевая машина сможет уничтожить одним залпом сразу несколько целей.

Испытания современного боеприпаса прошли во время учений на полигоне Капустин Яр. Во время мероприятий была опробована система управления, которая позволяет объединить и одновременно применять и «Торнадо-С», и комплексы «Искандер-М». Это весьма логично, ведь «Искандеры» отличаются дальностью стрельбы, в то время как «Торнадо-С» будет куда более эффективная на ближних дистанциях.

До появления усовершенствованной ракеты установка вела огонь на дистанцию до 120 километров. Ее современные характеристики не разглашаются, однако известно, что разработчики ранее обещали увеличить эффективную дальность стрельбы до 200 километров.

Новые ракеты не только дальше летят, но и куда более точны по сравнению с предшественниками. Все дело в том, что система теперь способна принимать параметры полета для каждой отдельной ракеты и корректировать направление ее полета уже в воздухе. Благодаря этому нововведению один залп «Торнадо-С» может быть разделен и направлен на разные объекты, что позволит значительно повысить эффективность ведения огня и уничтожать «семерых одним ударом».

«Новые боеприпасы позволяют одним залпом поразить группу целей даже с учетом того, что между ними немалые расстояния», — объяснил военный эксперт Виктор Мураховский.

За последнее время российские специалисты создали огромное количество уникальных и интересных образцов вооружения, и некоторая их часть была представлена на форуме «Армия-2020». Наиболее занимательные новинки ранее были собраны в отдельном материале.