Сатановский назвал способ отбить у Запада охоту к выпадам против России

Москва, 28 августа. Выход России к границам бывшего СССР отобьет у Запада охоту к антироссийским выпадам. Таким видит идеальный подход Москвы к внешней политике политолог и экономист Евгений Сатановский.

Москва обязана занять более активную позицию по отношению к своим ближайшим соседям. Эксперт считает, что в конечном итоге РФ должна разрастись до границ СССР, что благотворно повлияет на международную обстановку. Сатановский напомнил, что, когда советские войска находились в Берлине, Запад не стремился приближаться к границам государства.

Однако на данный момент политика «сбора земель» упирается в амбиции лимитрофов, не желающих возвращаться под контроль Москвы. Политолог обратил на это внимание, рассказав о проблемах со становлением союзного государства России и Белоруссии.

По мнению эксперта, после событий в Минске, попытки Запада дестабилизировать обстановку на российских границах не остановятся. Потенциальный противник постарается приблизиться к России с других сторон, попытавшись, к примеру, «раскачать» Казахстан.

Специалист считает, что Запад и дальше будет бороться за власть, и, в конечном итоге, это может привести к крайне серьезным последствиям. Ранее Сатановский предрек большую войну против России, заявив, что Соединенные Штаты и их союзники уже давно готовятся нанести удар.