Ученые назвали способ избежать смерти от сердечной недостаточности

Москва, 28 августа. Прививки от гриппа и пневмонии помогут избежать смерти от сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые из университета Коннектикута в США.

Специалисты провели масштабные исследования и проанализировали данные о почти трех миллионах человек, которые страдают от сердечной недостаточности. Средний возраст пациентов — 70 лет. Ученые выяснили, что 1,4% из них получили вакцину от гриппа, аналогичный процент — от пневмонии. Это происходило в течение года, когда пациенты находились в больнице.

Результаты исследования показали, что у людей, которые получили вакцину против гриппа, уровень внутрибольничной смертности был ниже, чем у привитых от гриппа пациентов. По заявлению ученых, практически аналогичные показатели были зафиксированы и в случае с вакциной против пневмонии.

Американские ученые назвали способ избежать внезапной смерти от этого заболевания. На основе полученных данных они рекомендовали людям с сердечной недостаточностью ежегодно проходить иммунизацию.

Ранее ученые назвали продукты для предотвращения сердечной недостаточности, их употребление предусмотрено диетой DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии).