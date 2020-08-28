Рожин рассказал о приемах «цветной революции» в Белоруссии

Москва, 29 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил несколько серьезных ошибок в предвыборный период и за эти ошибки теперь к нему приходят женщины в белом, считает политолог Борис Рожин.

По его мнению, в числе промахов Лукашенко, допущенных перед 9 августа, было задержание 33 россиян, активные контакты с Госдепом, а также попытки шантажировать Россию поставками нефти из США и Азербайджана через Украину. Все это, как объяснил Рожин, серьезно дезориентировало пророссийский электорат Лукашенко и в итоге он получил меньше поддержки, чем мог бы получить (на выборах по данным ЦИК Лукашенко получил 80,1% голосов. — Прим. ФАН).

«Но Лукашенко пытался лавировать между Россией, США, Китаем и ЕС, но экономический кризис ударил по Белоруссии, плюс опять же проблема с коронавирусом. Все это создало нетипичную ситуацию для республики, когда большое количество людей оказалось недовольно процессами в этой стране», — пояснил Рожин в комментарии «Аналитической службе Донбасса».

В дальнейшем, по его словам, на этих ошибках его подловили, после чего в Белоруссии стали предприниматься попытки «цветного сценария».

«Видно отдельные технологии, например, женщины в белом. Этот прием США применяли в Латинской Америке. Были и попытки сделать из Светланы Тихановской нового Гуйадо, но европейцы ее не признали, потому что боятся совсем испортить отношения с Россией», — добавил он.

По его мнению, США боятся, что если сильно давить на Лукашенко, это только подтолкнет его в «объятия России» и РФ сможет получить все что хочет.

«Поэтому американцы, несмотря на осуждение Лукашенко, не вводят против него жесткие санкции, рассчитывая что он вернется к политике многовекторности», — заключил он.

Напомним, протестные митинги в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. В ход акций провокаторы толкали толпы на агрессивные действия против правоохранителей. Затем, чтобы вызвать у общества другие эмоции, в ходе пошли уже упомянутые выше «женщины в белом».

Стоит отметить, что этот прием не новый. Представительницы прекрасного пола с «рафаэлками», — это почерк политтехнологов, работавших в Латинской Америке. И все эти леди тесно связано с Госдепом.