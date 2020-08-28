Украина может утонуть в собственных бытовых и промышленных отходах

Согласно данным Национального экологического совета Украины (НЭС), только за последние полгода, прошедшие с момента объявления чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19, сразу несколько регионов оказались на грани экологической катастрофы. По официальной информации, в результате так называемой несанкционированной утилизации миллионов единиц медицинских масок, перчаток и гигиенических наборов уже пострадали сотни гектаров полей. Хозяйства ряда районов продолжают сброс бытовых и промышленных отходов в центральных и восточных частях страны. Действительно ли Украину ждет очередной коллапс, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

Грандиозный скандал разразился недавно в Винницкой области. Местные активисты задержали и препроводили в полицейское управление водителей сразу пяти мусоровозов, выгрузивших содержимое своих контейнеров непосредственно в районе водоема при курортной зоне. На вопросы правоохранителей водители, чьи машины были зарегистрированы во Львове, отвечали: «У нас в городе (Львове. — Прим. ФАН) больше негде сортировать отходы, вот и разбрасываем их по всей Украине». Как подчеркнул один из задержанных, в ближайшее время он и его коллеги продолжат свою деятельность.

«Украина большая, нашего [львовского] мусора хватит на всех», — резюмировал водитель.

И не только львовского. Как заявили накануне представители Министерства экологии Украины, случаи незаконных «точечных свалок» отходов из Ровно, Тернополя и Ивано-Франковска были обнаружены под Черниговом и Житомиром.

«Речь идет об использованных медицинских масках, халатах и других средствах индивидуальной защиты, — сказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности высокопоставленный сотрудник ведомства. — Но с этим мы ничего поделать не можем: у властей попросту нет денег на утилизацию бытовых и промышленных отходов».

По словам чиновника, выход из такой ситуации очевиден.

«Нужно взять трактор и закопать [отходы] в землю до лучших времен», — резюмировал он.

Подобная позиция вызывает удивление независимых аналитиков.

«Страна в буквальном смысле этого слова может утонуть в собственных отходах, и ситуация, связанная с последствиями пандемии COVID-19, здесь является лишь частностью, — отметила в комментарии ФАН куратор международной гуманитарной программы Анна Фоменко. — Украина уже попала в список стран с наибольшим количеством мусора на человека. Сегодня более 70% водоемов в ней не пригодны к хозяйственному использованию, подземные воды целого ряда районов несут непосредственную опасность для потребителя, а количество мусоросжигательных предприятий можно пересчитать по пальцам. Если Банковая (улица в Киеве, где расположены основные административные здания. — Прим. ФАН) в срочном порядке не обратит внимание на эту проблему, нового «майдана» Украине явно не избежать».

И это правда. На днях в Киевской области группа молодых людей конфисковала у некоего частного предпринимателя, возглавляющего службу ассенизации, сразу три грузовых автомобиля. Бизнесмен был обвинен в том, что его сотрудники вылили из баков машин в Днепр и Десну несколько тонн фекалий. Одновременно в Сумской области «общественный патруль» обнаружил неподалеку от границы с Российской Федерацией десятки поврежденных бочек с горюче-смазочными материалами — топливо пропитало почву на территории в сотни метров. Согласно маркировкам на бочках, в контейнерах содержались подлежащие утилизации в кислотной среде медицинские препараты из Волыни.

Тем временем правительство Украины рассматривает возможность создания принципиально нового государственного органа — «экологической полиции». В ее обязанности будут входить «контроль над рациональным использованием природных ресурсов» и «соблюдение правил утилизации отходов».