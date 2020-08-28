Литва ответила на угрозы Лукашенко об ответных санкциях

Вильнюс, 28 августа. Отказ Белоруссии от использования морских портов Литвы нанесет существенный экономический ущерб Минску. Об этом заявил глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перенесет транзитные торговые потоки, если Литва введет санкции в отношении белорусских властей.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Литва подготовила санкционный список, в который вошли почти 120 белорусских чиновников. По мнению Вильнюса, данные лица «причастны к фальсификации президентских выборов» в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.