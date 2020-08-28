Пашаев пообещал представить в суде по делу Ефремова ключевого свидетеля

Москва, 28 августа. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что на следующем судебном заседании по громкому уголовному делу с участием своего клиента Михаила Ефремова представит нового ключевого свидетеля.

Защитник известного российского актера театра и кино, два с половиной месяца назад ставшего виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, рассказал Федеральному агентству новостей, что готовит на предстоящее 31 августа заседание.

«Будем в Анапе допрашивать свидетеля, — сказал Пашаев. — Нового. Да, конечно, [он] ключевой. Это второй [наш] ключевой».

Насчет текущего состояния подзащитного, прежде всего, психологического, собеседник ФАН ничего сказать не смог, потому что, как сам признался, сегодня не поехал к нему. Но если бы у него была такая информация, то, по его словам, он бы точно ею поделился.

Зато Пашаев не упустил возможности высказаться о своем коллеге и оппоненте Александре Добровинском, представляющем интересы потерпевших — родственников погибшего водителя Сергея Захарова. Тот на днях дал весьма обширное интервью одному из телеканалов.

«Все это (то, что Добровинский говорит о Пашаеве. — Прим. ФАН) не соответствует действительности, — подчеркнул защитник Ефремова. — Просто все, что он говорит, не соответствует действительности! Я веду на судебном заседании аудиозапись. И потом выставлю все это, будет хороший учебник — вы тогда все [сами] увидите и поймете».

Ранее Михаил Ефремов на заседании 22 августа в Пресненском суде города Москвы отказался от услуг Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Суд дал ему возможность найти нового защитника.

Однако 24 августа артист прибыл в зал суд один, заявив, что найти нового адвоката ему пока не удалось. И суд перенес слушания на неделю.

Но через несколько часов стало известно, что Ефремов будет снова пользоваться услугами со стороны Пашаева. После этого Александр Добровинский прокомментировал перенос заседания на последний день лета.