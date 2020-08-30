Народный календарь 1—7 сентября 2020: традиции, что можно и нельзя делать

Народный календарь начала сентября символизирует постепенный переход от лета к осени. Обрядовость связана с древними дохристианскими традициями, которые на Руси прекрасно уживались с православием. Рассказываем о первой неделе сентября 2020 года по народному календарю, продолжение — в материалах Федерального агентства новостей.

1 сентября Фекла Свекольница

День памяти трех христианских мучеников — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в III веке. Первый день осени был посвящен свекле, которую на Руси в это время убирали, ели во всех видах, заготавливали впрок. Также день был посвящен овсу.

Поговорки гласили:

— На Феклу — именинница свекла. — Феклин день пришел — овес дошел.

2 сентября Самойлов день

День памяти пророка Самуила, которого считали заступником мужчин перед Богом. На Руси это был мужской праздник. Жены и дочери с раннего утра всячески ублажали своих домочадцев-мужчин. Дочь утром приносила отцу новую рубаху, а жена накрывала богатый стол, чтобы задобрить хозяина перед выходом в поле.

Также в этот день по традиции начинали собирать зимние опята, их ели с жареной картошкой и заготавливали впрок.

Женщинам в этот день строго запрещалось спорить с мужчинами, перечить им. Ослушниц наказывали.

3 сентября Фаддей Проповедник

Церковь в этот день чтит память святого Фаддея — апостола от семидесяти (не входивших в число самых близких к Иисусу Христу).

На Фаддея на Руси было принято убирать лен. Срезанные пучки льна сначала раскладывали на земле, чтобы из волокон ушла лишняя влага. По приметам, если на Фаддея погода хорошая, — впереди четыре недели тепла.

4 сентября Агафон Огуменник

День памяти мученика Агафоника Никомидийского, пострадавшего за веру в IV веке. День был непростой: следовало неусыпно стеречь свое гумно, в которое, согласно суеверию, мог заглянуть леший и отнюдь не с добрыми намерениями. Для защиты от нечисти существовали различные обряды. Тех, кто, вместо охраны собранного урожая спал, сурово осуждали.

5 сентября Луп Брусничник

В этот день чтят память святого Луппа Солунского, который служил великомученику Димитрию Солунскому. После казни хозяина Лупп продолжил его дело и также претерпел мученическую смерть за веру.

В народе святого Луппа называли Лупом, а прозвище ему дали — Брусничник. В этот день нужно было обязательно идти собирать бруснику, на ягодный промысел отправлялись не только женщины, но и не слишком занятые полевыми работами мужчины. Пропустить день заготовки брусники считалось знаком неуважения к святому.

По спелости брусники судили о зерновых. Если ягода уже налилась соком, зерновые нужно было скорее убирать. Эта же примета относилась и к льну.

Поговорка гласила:

— На Лупа лен лупится.

6 сентября Евтихий Тихий

День памяти священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла.

На Руси на Евтихия ждали дня тихого, без ветра и дождя, но и без яркого солнца. Если условия соблюдены, можно собирать льняное семя, которое к этому времени дозревало.

Впрочем, дождь на Евтихия тоже считался хорошей приметой — значит, осень будет теплой, а озимые на будущий год дадут хороший урожай.

7 сентября Тит Листопадник

В этот день отмечается память святого Тита, апостола от семидесяти. Считалось, что 7 сентября начинается сильный листопад и время сбора грибов.

Поговорка гласила:

— Святой Тит последний гриб растит.

Первый найденный гриб брать запрещалось, иначе удачи в «тихой охоте» не видать.

Продолжение сентябрьского народного календаря читайте в материалах Федерального агентства новостей.