Народный календарь 1—7 сентября 2020: традиции, что можно и нельзя делать

Народный календарь начала сентября символизирует постепенный переход от лета к осени. Обрядовость связана с древними дохристианскими традициями, которые на Руси прекрасно уживались с православием. Рассказываем о первой неделе сентября 2020 года по народному календарю, продолжение — в материалах Федерального агентства новостей.
1 сентября Фекла Свекольница
День памяти трех христианских мучеников — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в III веке. Первый день осени был посвящен свекле, которую на Руси в это время убирали, ели во всех видах, заготавливали впрок. Также день был посвящен овсу.
Поговорки гласили:
— На Феклу — именинница свекла.
— Феклин день пришел — овес дошел.
2 сентября Самойлов день
День памяти пророка Самуила, которого считали заступником мужчин перед Богом. На Руси это был мужской праздник. Жены и дочери с раннего утра всячески ублажали своих домочадцев-мужчин. Дочь утром приносила отцу новую рубаху, а жена накрывала богатый стол, чтобы задобрить хозяина перед выходом в поле.
Также в этот день по традиции начинали собирать зимние опята, их ели с жареной картошкой и заготавливали впрок.
Женщинам в этот день строго запрещалось спорить с мужчинами, перечить им. Ослушниц наказывали.
3 сентября Фаддей Проповедник
Церковь в этот день чтит память святого Фаддея — апостола от семидесяти (не входивших в число самых близких к Иисусу Христу).
На Фаддея на Руси было принято убирать лен. Срезанные пучки льна сначала раскладывали на земле, чтобы из волокон ушла лишняя влага. По приметам, если на Фаддея погода хорошая, — впереди четыре недели тепла.
4 сентября Агафон Огуменник
День памяти мученика Агафоника Никомидийского, пострадавшего за веру в IV веке. День был непростой: следовало неусыпно стеречь свое гумно, в которое, согласно суеверию, мог заглянуть леший и отнюдь не с добрыми намерениями. Для защиты от нечисти существовали различные обряды. Тех, кто, вместо охраны собранного урожая спал, сурово осуждали.
5 сентября Луп Брусничник
В этот день чтят память святого Луппа Солунского, который служил великомученику Димитрию Солунскому. После казни хозяина Лупп продолжил его дело и также претерпел мученическую смерть за веру.
В народе святого Луппа называли Лупом, а прозвище ему дали — Брусничник. В этот день нужно было обязательно идти собирать бруснику, на ягодный промысел отправлялись не только женщины, но и не слишком занятые полевыми работами мужчины. Пропустить день заготовки брусники считалось знаком неуважения к святому.
По спелости брусники судили о зерновых. Если ягода уже налилась соком, зерновые нужно было скорее убирать. Эта же примета относилась и к льну.
Поговорка гласила:
— На Лупа лен лупится.
6 сентября Евтихий Тихий
День памяти священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла.
На Руси на Евтихия ждали дня тихого, без ветра и дождя, но и без яркого солнца. Если условия соблюдены, можно собирать льняное семя, которое к этому времени дозревало.
Впрочем, дождь на Евтихия тоже считался хорошей приметой — значит, осень будет теплой, а озимые на будущий год дадут хороший урожай.
7 сентября Тит Листопадник
В этот день отмечается память святого Тита, апостола от семидесяти. Считалось, что 7 сентября начинается сильный листопад и время сбора грибов.
Поговорка гласила:
— Святой Тит последний гриб растит.
Первый найденный гриб брать запрещалось, иначе удачи в «тихой охоте» не видать.
Продолжение сентябрьского народного календаря читайте в материалах Федерального агентства новостей.