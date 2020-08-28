Владимир Козин: Роль форума «Армия-2020» огромна

Форум «Армия-2020» — мероприятие очень полезное во всех отношениях. Здесь представлена отличная и перспективная отечественная военная техника. Уровень научно-политических дискуссий на круглых столах, организованных в рамках форума, также находится на весьма высоком уровне.

Важно и то, что на форуме устанавливаются деловые контакты с представителями других стран, занимающихся вопросами военно-технического сотрудничества с Россией.

Представленная техника была анонсирована давно. На меня самое большое впечатление произвели новейшие системы противоракетной обороны. Это очень перспективное направление. Они позволяют нашей стране постепенно и поэтапно переходить от стратегии ядерного сдерживания на неядерное. То есть на сдерживание вероятного противника не с помощью ядерного оружия, а с помощью высоких технологий, суперсовременных, высокоскоростных и высокоточных систем, которые пока не могут создать за океаном или в Европе.

Внутриполитическая и внешнеполитическая роль проходящего форума огромна.

Если говорить о внутриполитической роли, то, конечно, это очень консолидирует наше общество. Это укрепляет дух патриотизма и повышает уровень значения вооруженных сил и современных военных технологий XXI века в нашей стране. Это вызывает чувство гордости за то, что мы нашли в себе силы и самое главное – возможности для того, чтобы так радикально и так основательно переоснастить свои вооруженные силы, и поэтому нам не страшен самый мощный противник.

Внешнеполитический аспект форума «Армия-2020», конечно, тоже имеет большое значение. Дело в том, что мероприятие посещают сотрудники аппаратов военных атташе иностранных посольств, представленных в России. И они, естественно, докладывают своему военно-политическому руководству о том, какие новые образцы вооружений представила Россия. Они внимательно отслеживают не только то, какая техника прошла или пролетела на традиционных военных парадах, но и что было представлено российскими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом РФ на площадках форума.

Это имеет очень большое значение не только для того, чтобы никто и никогда даже не подумал и не вознамерился напасть на нас, но и для того, чтобы никто не вознамерился манипулировать нами на политических и дипломатических переговорах по контролю над вооружениями. Дело в том, что нынешняя американская администрация уже проявила свое негативное отношение к 13 двусторонним или международным договорным актам по контролю над вооружениями. Это — очень серьезный, внушительный показатель. По сути, это — отказ обсуждать существующие проблемы в этой сфере.

Случались с их стороны и прямые нарушения договоров. В частности, договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который за 20 последних лет американская сторона до своего выхода из этого соглашения 2 августа 2019 года нарушила 117 раз! Я не оговорился. Именно столько ракет средней и меньшей дальности, запрещенных этим договором, Пентагон использовал при проверке эффективности системы ПРО США.

Поэтому, возвращаясь к теме «Армии-2020», стоит констатировать, что такие форумы нужны, их обязательно надо проводить в будущем в силу его многоплановости и востребованности.

На форуме «Армия-2020» также состоялся круглый стол под общим девизом «Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации», в ходе которого были рассмотрены в теоретическом и практическом плане новые угрозы и вызовы нашей безопасности, проблематика информационной безопасности и другие проблемы. Это был традиционный круглый стол, в ходе которого был затронут широкий круг вопросов, связанных с укреплением обороноспособности ВС РФ. Довелось выступить и мне на тему фальсификации военной политики России со стороны США и стран НАТО.

Было обращено внимание на необоснованную и деструктивную критику военной политики и военного строительства России, на ее ядерную доктрину, которая в кратком виде может быть квалифицирована как основанная на «условном оборонительном ядерном сдерживании». В данном контексте слово «условное» означает: «если на нас нападут». А у США в основе такой же доктринальной установке лежит формула «безусловное наступательное ядерное сдерживание с правом нанесения первого ядерного удара».

Такая критика военной политики России, о которой шла речь, заметно усилилась в последние годы. Гипертрофированный образ Российской Федерации как «военного врага всего мира» может быть усилен в еще большей степени. Неадекватное реагирование на это с нашей стороны может иметь крайне нежелательные информационные последствия для России, ее союзников и друзей. Из всего сказанного напрашивается вывод: необходимо активно противодействовать нападкам США и других стран НАТО на военную политику России. В своем выступлении я предложил провести совещание на высоком уровне с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, которые занимаются вопросами информационно-разъяснительной и контрпропагандистской работы с привлечением ключевых российских федеральных СМИ.

Все обозначенные дискуссионные направления — очень важные. Иногда необходимо, как говорится, «сверить часы», пощупать пульс научной мысли и послушать практические соображения по каждому вектору дискуссий.

Правильным является профессиональный подбор участников дискуссий: и военные, и гражданские специалисты. Это важно и для поиска правильных решений по принципу: «Ум хорошо, а два лучше». А также для органической связи армии с народом и народа с армией.

Хорошо известно, что в России давно ведется широкая и профессиональная кампания по противодействию фальсификациям истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Но и необходимо заниматься противодействием фальсификации современной военной политики нашей страны, особенно – в сфере контроля над вооружениями. Речь идет о распространении разного рода слухов и домыслов о том, что Россия – это враг «номер один» всего человечества, что чуть ли не завтра развяжет тотальную, глобальную ядерную войну.

Кроме того, распространяются ложные сообщения о том, что Россия якобы нарушает договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года, создавая перспективные или, как их называют на Западе, «экзотические» виды вооружений. Мы все помним, что президент России Владимир Путин сначала объявил о шести таких видах, а потом был добавлен седьмой — гиперзвуковая ракета «Циркон». То есть, эта информационная кампания направлена против нашей «великолепной семерки», которую надо сберечь и развивать в будущем. Но все эти виды вооружений не подпадают под пока еще действующий Договор СНВ-3.

С другой стороны, по состоянию на конец августа 2020 года Белый дом не проявил готовности зафиксировать договоренность о продлении Договора СНВ-3 на какой-то срок. Вашингтон не снял свое предложение о подключении КНР к переговорному российско-американскому процессу о сокращении СНВ. США не хотят фиксировать органическую связь между наступательными и оборонительными вооружениями сторон. Администрация Дональда Трампа проигнорировала предложение России провести встречу юристов сторон с целью обмена мнениями об интерпретации отдельных положений Договора СНВ-3. У американской стороны существует ложное представление о том, что его продления для России важно добиться любой ценой. Вашингтон ставит вопрос о тактическом ядерном оружии. Но в какой плоскости? Вообще не собирается выводить его из Европы. Наоборот, даже намерен развернуть ранее запрещенные ядерные ракеты средней дальности в Европе и Азии, но уже в новом исполнении.

Проблем такого рода очень много, о них надо серьезно говорить. Буду рад, если Федеральное агентство новостей также будет уделять этому внимание, опровергая разного рода слухи и домыслы со стороны США и НАТО в адрес военной политики и военного строительства РФ.

Напомним, 23 августа состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Международных армейских игр, которые в этом году впервые проходят одновременно. Форум завершится 29 августа.

Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». Традиционно на выставке «Армия-2020» представлены последние новинки в военной промышленности. В 2020 году в мероприятии принимают участие около 1,5 тысячи предприятий, представляющих более 28 тысяч экспонатов.

Информационным партнером форума «Армия-2020» выступает Федеральное агентство новостей.