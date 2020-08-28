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Фанаты оценили наряд Валерии на свадьбе ее младшего сына Арсения Шульгина

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Фанаты оценили наряд Валерии на свадьбе ее младшего сына Арсения Шульгина

Москва, 28 августа. Младший сын российской певицы Валерии женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Арсений Шульгин вместе со своей избранницей с самого утра публикует в социальных сетях записи, на которых запечатлены фрагменты с церемонии бракосочетания, а также праздничного банкета после нее. Стоит отметить, что подписчиков привел в восторг наряд мамы жениха — Валерии.

Певица пришла на свадьбу к сыну в нежном жемчужном платье, очаровав публику. Также на ней красовался удлиненный кремовый пиджак и туфли в тон. Шею она украсила толстой цепочкой серебряного цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

«Вы красавица, всего хорошего вашей семье», — написал один из подписчиков.

«Вы, как всегда, со вкусом одеты, элегантно», — говорят поклонники певицы.

Первой о происходящем на свадьбе в социальных сетях начала отчитываться Лиана. В сторис она опубликовала фотографию у ЗАГСа, после чего начала хвастаться первыми подарками. Отмечается, что один из презентов молодоженам преподнес певец Филипп Киркоров. Правда, девушка показала только упаковку, что же подарил король российской поп-эстрады молодым — остается загадкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Liana ♥️ (@lianavolkovaa)

Что касается самого жениха, то он опубликовал в Instagram видео из маникюрного салона, на котором запечатлена подготовка к свадьбе, а также запись, как едет на заднем сидении автомобиля, вероятнее всего, в ЗАГС.

Стоит отметить, что наследник Валерии сделал своей возлюбленной предложение совсем недавно. По имеющейся информации, это случилось в одной из башен комплекса «Москва-Сити».

Романтик пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».

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