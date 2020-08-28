Седокова взволновала подписчиков размышлениями о «несчастье»

Москва, 28 августа. Экс-солистка «ВИА Гры» и блогер Анна Седокова рассказала, что не чувствует себя счастливой. Запись со своими рассуждениями она оставила в социальной сети.

Пользователи соцсетей пришли в недоумение, после новой записи в Instagram-аккаунте Анны Седоковой. Звезда, которой недавно сделал предложение руки и сердца баскетболист Янис Тимма, заявила, что иногда не чувствует себя счастливой. Такое происходит даже в те моменты, когда любимый мужчина и дети рядом.

«Все это делает меня безумно признательной за каждую минуту. Но иногда, в редкие моменты, и я не чувствую себя счастливой», — подписала пост Седокова.

Позже Седокова пояснила, что такие моменты с ней бывают редко, и она старается как можно быстрее пережить подобное состояние.

«Одни, обретая любовь, начинают скучать по свободе. Другие тоскуют по прошлому, не видя прекрасного будущего», — размышляет блогер.

Седокова заключила, что «счастье» — это переменная. В пример она привела зависть при покупке дорогого автомобиля.

«Кто-то, только что накопивший на Lamborghini, увидел у друга свой самолет. Другая мечтает о море, а другому оно порядком надоело», — написала Седокова.

Поклонники поддержали свою любимицу. В комментариях подписчики пишут, что переживали подобные состояния. Многие делятся своими историями о неоправданных надеждах, мечтах и переживаниях.

Анна Седокова одна из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Каждый ее пост в социальных сетях широко обсуждается поклонниками. В ее Instagram-аккаунте более 5 миллионов фолловеров. Ранее Седокова рассказала, как ей удалось увести своего жениха из семьи.