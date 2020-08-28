Байкеры Подмосковья прошли мотопарадом в честь форума «Армия-2020» 

Москва, 28 августа. Масштабный парад мототехники, посвященный Международному военно-техническому форуму (МВТФ) «Армия-2020» и Армейским международным играм-2020, прошел 28 августа в подмосковном Алабино. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в мероприятии участвовали байкеры со всего Подмосковья — мотоклуб «Офицеры», мотодвижение «Мото Армия», представители МВТФ «АРМИЯ-2020» и концерна «Калашников», а также байкеры столичных мотоклубов.

В общей сложности мотопарад собрал 120 единиц различной техники, среди которой — более 70 мотоциклов и свыше 30 экземпляров раритетных «железных коней» Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Парад стартовал от Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, проследовав по территории парка «Патриот» до Многофункционального огневого центра. После этого байкеры развернулись около концерна «Калашников», мимо «Партизанской деревни» к Центру военно-тактических игр, откуда проследовали в сторону музейной зоны комплекса Воздушно-космических сил, далее до конкурсной площадки «Полевая кухня».

Маршрут мотопарада завершился в конгрессно-выставочном-центре «Патриот».

Примечательно, что в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов участники парада выстроились на площади перед Главным храмом Вооруженных Сил России в форме цифры «75».

Напомним, 23 августа состоялось торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Международных армейских игр, которые в этом году впервые проходят одновременно. Форум завершится 29 августа.

Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». Традиционно на выставке «Армия-2020» представлены последние новинки в военной промышленности. В 2020 году в мероприятии принимают участие около 1,5 тысяч предприятий, представляющих более 28 тысяч экспонатов.

Информационным партнером форума «Армия-2020» выступает Федеральное агентство новостей.