Россияне получат дополнительные выплаты в сентябре

Москва, 28 августа. Государство намерено поддержать граждан России стимулирующими выплатами в сентябре. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей.

Участвующие в борьбе с коронавирусом российские медики получат премии и надбавки за свою работу. Так, врачи скорой помощи могут рассчитывать на надбавки в размере 80% от среднемесячного дохода. Средний медперсонал скорой помощи получит премии, размер которых составит 40%. Младшему медперсоналу скорой помощи, а также фельдшерам по приему вызовов полагаются бонусы в 20% от среднемесячного дохода.

Семьи с детьми, которые ранее не получали выплаты, в сентябре могут получить до 15 тысяч рублей. Данная сумма будет включать в себя выплаты за апрель, май и июнь. Кроме того, родителей ждут президентские выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет за июнь и июль.

Лишившиеся работы россияне получат в сентябре повышенное пособие, размер которого составит более 12 тысяч рублей. Пособие также смогут получить индивидуальные предприниматели, которые вынуждено прекратили свою деятельность после 1 марта 2020 года.

С 1 сентября надбавку в размере пяти тысяч рублей за классное руководство получат российские учителя. Педагоги, осуществляющие классное руководство в двух классах, будут дополнительно получать 10 тысяч рублей, передает «НьюИнформ».

Кроме того, в сентябре предусмотрены выплаты малообеспеченным семьям, чей средний доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека. Они могут рассчитывать на выплаты до трех тысяч рублей на каждого ребенка.