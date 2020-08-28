Россиян предупредили об опасности соевого мяса для детей

Москва, 28 августа. Исследования показали, что соевое мясо может стать причиной замедления процесса развития у детей. Об этом сообщила доцент кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов питания животного происхождения» МГУПП Елена Литвинова.

На данный момент специалисты продолжают изучать так называемое «соевое мясо» и последствия его влияния на организм. Полный спектр его качеств до сих пор не определен, однако исследования уже подтвердили, что искусственный продукт может быть опасен для детей.

По словам эксперта, содержащиеся в сое и соевых продуктах изофлавоны замедляют рост. Из-за них также начинает «тормозить» эндокринная система. Кроме того, оксалаты в их составе приводят к формированию в почках отложений из песка, способствующих развитию мочекаменной болезни. С соевой пищей в организм поступают еще и фитоэстрогены, которые нарушают гормональный фон, передает АГН «Москва».

Соя может быть использована в качестве основного источника белка только в том случае, если человек страдает от непереносимости обычного мяса. Также соей могут питаться те, кто сознательно решил отказаться от животной пищи. Однако не стоит забывать о том, что при потреблении этого продукта стоит себя серьезно ограничивать.

«Если ориентироваться на научные данные, суточная норма потребления соевых продуктов составляет не более 100 г», – предупреждает Литвинова.

Но соя может содержаться не только в соевом мясе, но и в хлебе, сладостях и других продуктах. Кроме того, россиянам не стоит кушать сою ежедневно, лучше заменять ее на чечевицу, нут или фасоль.

Нужно также помнить о том, что другие продукты, которые принято считать полезными, далеко не всегда являются таковыми. Ранее доктор Мясников развеял миф о положительных свойствах грибов.