Сябитова бросилась под колеса грузовика с криками «дави меня»

Москва, 28 августа. Роза Сябитова устроила скандал с соседями из-за недобросовестных рабочих. Водитель грузовика едва не разрушил дорогу из брусчатки на ее участке.

Сябитова рассказала подписчикам о «разборке», которую устроила с водителем грузовика. Поводом для разбирательств стал неосторожный поступок последнего — он проехал по брусчатке на ее участке.

Телеведущая объяснила, что во время ремонта на своем участке специально оставила несколько метров свободной территории, чтобы не затруднять движение транспорта и устроить разворотную площадку для автомобилей. Ее пример не стал заразительным для соседей. Они установили ограждение на максимально допустимом расстоянии. Из-за этого возникли проблемы с проездом автомобилей.

По словам Сябитовой, грузовик, с водителем которого у нее и произошел конфликт, выехал с соседнего участка. Бдительная телеведущая заметила, что он едва не повалил столб, стоявший на ее территории, и заехал на брусчатку. Это стало поводом для скандала, рассказывает издание Дни.ру, ссылаясь на Instagram-аккаунт телесвахи

Со словами «Давай, дави меня!» Сябитова перегородила путь грузовику. После этого произошла словесная перепалка между телеведущей и водителем.

Роза Сябитова также отметила, что уже устала спорить с соседями по подобным поводам. Чем закончился этот конфликт, она не уточнила.

Роза Сябитова регулярно делится с поклонниками советами и переживаниями в своем Instagram-аккаунте. В основном советы касаются устройства личной жизни, свадеб и взаимоотношений молодых пар. Однако иногда телесваха раскрывает секреты своей личной жизни. Недавно она рассказала, как переживала смерть своего супруга.