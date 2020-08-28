Агония гегемона. Роман Носиков о плане США блокировать флот и порты России

Forbes опубликовал статью, в которой анализируются возможности США по блокированию морского торгового флота России и блокаде ее портов силами американских ВМС с целью принудить Москву к покорности. Автор анализа — отставной флотский капитан Брэдфорд Дисмьюкс (Bradford Dismukes). Он сравнивает силы флотов США и России и приходит к выводу, что дело стоящее.

«Помимо новых танкеров для перевозки сжиженного природного газа, значительные активы России на море включают крупный торговый флот, — пишет Дисмьюкс. — Россия занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. <...> Морское сопровождение отдельных гражданских судов надводными кораблями или (что более вероятно) подводными лодками было бы возможно в ограниченном масштабе, но неосуществимо для гражданского флота в целом. <...> Запад должен убедительно угрожать лишить Россию права пользования Мировым океаном».

Отставной капитан рекомендует Вашингтону выслеживать российские корабли в арктических водах, а европейским и азиатским союзникам США — блокировать порты России.

«Россия оказалась бы перед выбором между удержанием локальных завоеваний на своей периферии и тем, чтобы быть отрезанной от большей части мировой экономики. Последнее означало бы похоронный звон для надежд России извлечь выгоду из экспорта СПГ и сельскохозяйственной продукции», — уверен Дисмьюкс.

Перед нами — продолжение решения все той же старой проблемы «остановки логистики», о которой я уже говорил ранее и которая по-прежнему актуальна. Суть проблемы в том, что глобализаторам угрожает не что иное, как глобализация. То есть совершенствующиеся технологии, объединяющие мир, — технологии обмена информацией и транспортировки людей и товаров.

В этом глобальном мире «каста гегемонов», продающая миру представления о демократии и свободах, становится лишним членом мировой семьи, эдаким Фомой Опискиным. Поэтому в мир снова возвращаются такие устаревшие, казалось бы, явления как цензура и торговые войны. Цензура уже показала свои зубки на Джулиане Ассанже и запретах российских каналов в некоторых странах. Торговая война, начатая США с Европой и Китаем, пока поставлена на паузу, но в самом неприятном для Штатов положении.

Коронавирус смог остановить глобальную логистику в отношении людей и несколько задержать грузы. Но, судя по всему, для сохранения американской гегемонии этого явно недостаточно, и Вашингтон ищет способ вывести Москву и Пекин из пользования морскими путями, которые на данный момент являются главным способом международной доставки грузов.

В этой связи наращивание сил морского флота, сухопутные пути торговли, такие как «Один пояс — один путь», а также трубопроводы приобретают для нас и нашего будущего особое значение. Следовательно, и белорусский кризис приобретает несколько другое значение. Поскольку через Белоруссию проходят два наших трубопровода, нефтяной и газовый, а также транспортная ветка «Одного пояса».

Вот почему Старая Европа не решается на радикализацию ситуации в Белоруссии. Для европейцев это означало бы просто положить себя в карман к США и закрыться изнутри. Поэтому Америке приходится действовать через сателлита — Литву, верхушке которой обслуживание интересов Вашингтона намного важнее будущего собственной страны.

Что касается остальных трубопроводов, то недавнее «отравление» Алексея Навального (какая неожиданность: Александр Литвиненко — к началу строительства «Северного потока — 1», Скрипали — к началу «СП-2», Навальный — к финалу строительства) дало нашим уважаемым оппонентам по Большой игре некоторый шанс. Так, газета Handelsblatt только что вышла со статьей, призывающей отказаться от достройки «Северного Потока — 2» в знак протеста против злодейского отравления берлинского пациента. По странному стечению обстоятельств, «немецкая» газета контролируется американским Dow Jones, то есть фактически является подразделением The Wall Street Journal.

При этом США не забывают наносить удары по российскому престижу. Вот еще одно совпадение: после регистрации российской вакцины от COVID-19 (кстати, ваш покорный слуга уже подал заявление на участие в тестировании) Вашингтон ввел санкции против пяти российских НИИ, занимающихся микробиологией, включая 48-й ЦНИИ, который вместе с Институтом им. Гамалеи работал над российской вакциной. Штаты обвинили их в создании… биологического оружия. Доказательства: хайли-лайкли-олмоуст-пробабли-фак-ю-зец-уай.

Разумеется, и такое действие, как морская блокада, тоже не может обойтись без достойного повода. Но лимитрофов, которыми вполне можно пожертвовать, у США пока в достатке — точно так же, как не перевелись еще пригодные для отравления навальные.

В своем анализе Дисмьюкс делает важную оговорку, что такие меры были бы ответом на агрессию России, скажем, в Прибалтике. Но дело в том, что прибалтийские лимитрофы достаточно хорошо контролируются Америкой, чтобы становится участниками антироссийской провокации наподобие событий в Южной Осетии в 2008 году.

Да, позднее европейская комиссия во главе с Хайди Тальявини установила, что Войну трех восьмерок начала Грузия. Но разве это мешает политиками и журналистам Запада называть Россию агрессором и приводить инцидент 2008 года как пример агрессивной политики Москвы? Собственно, даже ситуация в Белоруссии может рассматриваться Штатами как повод для введения морской блокады против России. Почему нет?

Таким образом, мы видим, что гегемония США склоняется к силовым действиям с частотой, прямо пропорциональной ухудшению их собственного самочувствия. И если они почувствуют фатальную угрозу, они будут способны на самые жестокие и безответственные глупости, цену за которые оплатит весь остальной мир.

Чтобы понять, насколько Америка ассоциирует себя с собственной гегемонией и считает ее своим предназначением по причине исключительности американской нации, нужно задать себе один вопрос: почему при ядерной бомбардировке Японии США уничтожили именно два города? Не один, не три. Где еще встречается уничтожение именно двух городов? Кто и по какому праву это сделал?

Поняли теперь, кому США подражают и о самомнении какого уровня идет речь? Ясно, с кем нам придется иметь дело? И кого необходимо научить сидеть смирно и быть как все?

Вот то-то.