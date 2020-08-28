Родственники Легкоступовой восемь дней не забирают ее прах из крематория

Москва, 28 августа. Родственники российской певицы Валентины Легкоступовой до сих пор не забрали из крематория урну с прахом артистки. Зять звезды 90-х Станислав Бриль, который занимался организацией траурной церемонии на Троекуровском кладбище, заявил, что близкие пока не знают, где и как будет проходить захоронение праха.

Тело Легкоступовой было кремировано восемь дней назад. По словам сотрудников крематория, этот процесс занимает не более двух часов, после чего прах помещается в герметичную урну и передается родственникам умершего. Бриль сообщил, что сосуд с прахом Легкоступовой пока никто не забирал.

«Думаю, сделаем это на днях. И потом будем думать о том, как и где пройдут похороны. Есть несколько разных идей», — рассказал мужчина в интервью «Дни.ру».

Вдовец певицы Юрий Фирсов уверяет, что знаменитость просила развеять ее прах над Атлантикой возле любимого острова Тенерифе. Однако зять Легкоступовой к этой идее относится скептически, заявляя, что последнее слово в этом вопросе будет за дочерью артистки Анэттой.

«Люди, когда лежат в объятиях друг друга, могут что угодно фантазировать», — говорит мужчина.

30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Возможно, церемония захоронения будет приурочена к этой дате.

Ранее российская певица Ольга Зарубина заявила, что не понимает, почему дочь Валентины Легкоступовой до сих пор не исполнила волю своей матери. Она не видит причин для промедления, потому что покойная очень четко сформулировала свое последнее пожелание.