В Госдуме объяснили, почему нужно облегчить ипотеку для усыновителей

Москва, 28 августа. Нужно существенно снизить процент льготной ставки для усыновителей по примеру дальневосточной ипотеки, чтобы поддержать эту категорию граждан. Об этом Федеральному агентству новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова (ЛДПР).

«Конкретный процент пониженной ставки в настоящий момент назвать сложно — все зависит от того, какие подсчеты произведет министерство финансов, — сказала она. — Я считаю, что смысл будет иметь только существенное понижение процентной ставки — по примеру дальневосточной ипотеки. В ином случае первоначальный замысел в приоритетности выбора усыновления вместо опекунства попросту пропадает».

Она подчеркнула, что для начала необходимо понять, насколько государство заинтересовано в этом вопросе в настоящий момент и готово ли оно поддержать эту категорию граждан.

«Увидев, какой резонанс в СМИ получила предложенная инициатива, некоторые специалисты уже успели сделать критические замечания в сторону льгот по ипотеке для усыновителей, — добавила законодатель. — Хочется обратить внимание на то, что процент тех людей, которые усыновляют детей, по сравнению с теми гражданами, которые берут жилплощадь в ипотеку, — крайне низок. Практически нулевой от общего числа ипотечников».

Депутат убеждена, что ни о какой существенной финансовой нагрузке на бюджет не может быть и речи. По ее словам, учитывая, что усыновленные дети также теряют право на получение жилья от государства, это наоборот, освобождает лишние средства из государственного бюджета.

Напомним, Елена Строкова предложила правительству снизить процентную ставку по ипотеке усыновившим ребенка из детского дома семьям. По ее мнению, принятие инициативы позволит открыть для усыновителей новые перспективы в части улучшения жилищных условий.

Ранее ФАН также рассказывал, что депутат направляла вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение предоставить семьям, которые усыновили ребенка из детского дома, льготу в виде досрочного выхода на пенсию.