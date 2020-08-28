Айза взбудоражила фанатов намеком на помолвку с Олегом Майами

Москва, 28 августа. Бьюти-блогер Айза Анохина сообщила, что вступила в отношения с музыкантом Олегом Майами. Многие сомневались в том, что пара действительно испытывает чувства друг к другу, однако вполне возможно, что возлюбленные скоро распишутся.

Несколько месяцев назад стало известно, что Анохина и Майами начали встречаться. Об этом знаменитости рассказали в эфире реалити-шоу «Супер Айза», поэтому некоторые фанаты пришли к выводу, что таким образом блогеры пиарят новый проект. В дальнейшем эта версия нашла дополнительное подтверждение — в заключительных сериях «Супер Айзы» телеведущая и музыкант расстаются. После этого многие фанаты смирились с мыслью, что все увиденное ими на экране было все лишь постановкой.

Однако позднее Айза объявила публике, что вновь начала встречаться с Майами. Многочисленные хейтеры регулярно припоминают паре былые «грехи», но Анохина и Майами продолжают демонстрировать свои чувства публике. Знаменитости регулярно публикуют совместные фотографии и признаются друг другу в любви.

Недавно девушка выложила снимок роскошного кольца, надетого на ее безымянный палец. Судя по имеющейся информации, украшение было подарено ей Олегом, и оно весьма похоже на обручальное. Исходя из этого можно сделать вывод, что пара решила узаконить свои отношения.

Если все действительно так, то Майами будет уже третьим по счету мужем Айзы. Ранее Анохина уже шла под венец с рэпером Гуфом, от которого у нее родился сын. Совсем недавно блогер разошлась с бизнесменом Дмитрием Анохиным, от которого имеет еще одного сына. При этом Анохин пытается забрать у бывшей супруги ребенка.