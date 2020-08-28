Бывший муж Легкоступовой заявил, что Фирсов «добивал» певицу

Москва, 28 августа. Третий муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Евгений Фирсов буквально взял певицу в заложницы, считает первый супруг артистки, музыкант Игорь Кушнарев.

По словам Кушнарева, именно ему в начале августа их общая с Валентиной дочь Анетта Бриль пожаловалась на то, что не может связаться с матерью. Трубку брал Фирсов и каждый раз находил отговорки, что Легкоступова обедает, спит или находится в ванной, поэтому не подходит к телефону.

«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня!» — возмутился он в комментарии порталу «Дни.ру».

Кушнарев считает, что «Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал».

«В итоге на ее теле потом нашли синяки», — напомнил он.

Когда Бриль наконец смогла попасть в квартиру к матери, то обнаружила ее в ужасном состоянии, тогда она снова позвонила отцу и сказала, что отвезет ее в клинику, «что у мамы синяки на руках, на запястье, то есть ее явно кто-то удерживал, не пускал».

«Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно упустил, а она упала и ударилась», — предположил он.

Кушнарев не исключил, что все это могло быть сделано специально.

«Анетта уверяла, что мама по пути в клинику была в сознании, на какая-то заторможенная», — пояснил мужчина.

Экс-супруг Легкоступовой добавил, что изначально Анетта увезла мать в наркологическую клинику, которую выбрал Фирсов. Выяснилось, что в этой клинике Юрий сам каждые полгода лечился от алкоголизма. Уже оттуда артистка была госпитализирована в реанимацию 13-й городской больницы Москвы, где умерла 14 августа.

Ранее версию о том, что Фирсов спаивал Валентину, выдвинула ее близкая подруга, певица и композитор Ирина Грибулина. По ее словам, Легкоступова страдала гипертонией и из-за этого никогда не злоупотребляла алкоголем.