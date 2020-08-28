Не все знают, но существует такой праздник — Международный день грамотности. Отмечают его ежегодно 8 сентября, и 2020 год не станет исключением. Федеральное агентство новостей расскажет, что удалось выяснить про историю и традиции этой памятной даты.

Сентябрь, прямо скажем, не самый богатый на праздники месяц. Главное событие начала осени — это, вне всяких сомнений, День знаний. В 2020 году он станет особенным не только для первоклашек и будущих выпускников, но и для всех школьников и студентов, ведь прошлый учебный год по известным и ни от кого не зависящим причинам им пришлось заканчивать дистанционно. Беспрецедентный случай: если верить опросам, многие школьники мечтали сесть за свои вполне реальные парты, услышать живой, а не доносящийся из колонок голос учителя и встретиться наконец с одноклассниками. Думается, после отмены самоизоляции и летних каникул их пыл поутих, но в любом случае 1 сентября — это большой праздник для всех, кто имеет отношение к учебному процессу.

Главное, чему нас всех учат в школе, — это грамотность. Если человек пишет или говорит неправильно, его послание почти наверняка поймут, но впечатление будет испорчено, и исправить его будет чрезвычайно сложно. И наоборот, текст, написанный с соблюдением всех норм пунктуации и орфографии, говорит о том, что по ту сторону монитора с вами общается образованный собеседник, уделяющий большое внимание деталям.

У человека грамотного гораздо больше возможностей для самореализации. Даже если что-то было упущено в школьные годы, во взрослом возрасте вполне реально заполнить образовавшиеся пробелы в образовании.

Значение Дня грамотности и история его появления

Каждый житель нашей планеты должен иметь право на свободный доступ к образованию, но, к сожалению, по сей день на Земле немало мест, где ни дети, ни взрослые по тем или иным причинам не имеют возможности полноценно обучаться.

По данным ЮНЕСКО, во всем мире до сих пор практически не умеют читать и писать почти 750 миллионов человек! Особенно актуальна данная проблема для женского населения, поскольку в некоторых обособленных общинах не считают нужным давать образование девочкам, полагая, что основное их предназначение состоит в продолжении рода и ведении домашнего хозяйства.

Кто-то может возразить, что это личное дело каждого отдельно взятого племени или семьи, но грамотность — это не только чтение и письмо, но и показатель развития общества в целом и личности в частности. Человек, не видевший в своей жизни ничего, кроме тяжелого труда, вероятно, отлично знаком с миром живой природы, но не имеет ни малейших представлений, например, о медицине. А это уже прямая угроза здоровью. Не говоря уже о том, что он просто не знает, что за пределами его хижины есть другая жизнь, и не имеет права выбора.

Понимая важность образовательного процесса и придавая огромное значение его распространению среди населения, ЮНЕСКО в 1966 году учредила Международный день грамотности.

Днем рождения Международного дня распространения грамотности считается 8 сентября 1965 года, когда в ходе торжественной церемонии открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности в Тегеране ее участники рекомендовали учредить специальную дату, призванную способствовать обучению грамоте людей, проживающих даже в самых неблагополучных по этим показателям уголках земного шара.

С той поры этот день отмечают ежегодно по всему миру. В библиотеках, научных и культурных центрах проводятся конференции и собрания, на которых обсуждаются вопросы повышения уровня грамотности среди населения, раздаются брошюры и листовки по этой тематике. Учебные заведения организуют проведение различных олимпиад, викторин и тестов на грамотность и знание родного языка.

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