Вдова Талькова проиграла суд Азизе за высказывание о «сутенере»

Москва, 28 августа. В Останкинском районном суде Москвы состоялось рассмотрение иска вдовы Игоря Талькова к певице Азизе.

Супруга покойного певца требовала от Азизы возместить моральный ущерб в размере миллиона рублей. Кроме того, вдова Талькова требовала публичных извинений за высказывания певицы, которые были сделаны в эфире телепередачи «На самом деле».

В ходе судебного заседания была представлена полная расшифровка телепередачи. Татьяна Талькова требовала опровергнуть все заявления Азизы относительно покойного мужа. Супругу Талькова оскорбила история Азизы о том, как певец пытался ее познакомить с криминальным авторитетом.

«Сели в машину с водителем Игоря, едем ужинать… «Азизка, я хочу тебя познакомить с одним человеком, авторитет — хороший мужик, хочет с тобой познакомиться. Мы к нему едем…» Я была эффектная девушка, мужчины на меня реагировали однозначно — они меня хотели. Я же не на утренник к нему ехала», — сказала в эфире Азиза, после чего один из гостей студии назвал Талькова «сутенером».

При этом в ходе съемок шоу использовался полиграф. Адвокат Татьяны Тальковой Нарек Костанян выразил уверенность, что данный факт ничего не означает, что Азиза говорила правду, передает KP.Ru.

«У нас есть заключение профессионального полиграфолога. Он указал, что были допущены методические нарушения в ходе исследований», — пояснил Костанян.

Суд вынес решение не в пользу вдовы Талькова. По словам адвоката, судья отказался принять во внимание их доводы. Однако адвокат Тальковой намерен обжаловать решение суда и добиться удовлетворения иска.

Напомним, Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года перед выступлением во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В 1992 году обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено концертному директору певца — Валерию Шляфману. Однако Шляфман покинул страну и уехал в Израиль.