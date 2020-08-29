День знаний 1 сентября 2020: история и традиции, новое из-за коронавируса

День знаний в России в 2020 году по традиции пройдет 1 сентября. Но пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, внесет в школьную жизнь свои коррективы. И сам праздник, и весь учебный процесс пройдут по новым правилам, которые призваны защитить детей и взрослых от заражения.

История и традиции Дня знаний в России

В России традиции детского образования имеют глубокие корни. Первые школы появились еще в Древней Руси. Ориентирование Петра I на европейские традиции привело в XVII-XVIII веках к росту числа школ в России. Впоследствии система российского образования развивалась и неоднократно реформировалась. При этом, естественно, полноценное обучение детей было доступно в основном богатым и знатным сословиям. Пример тому — Царскосельский лицей, другие известные учебные заведения, как военные и религиозные, так и светские — гимназии, коммерческие училища и так далее.

Уже в конце XVIII века и на протяжении всего XIX века образование постепенно становилось доступно и беднейшим слоям: появлялись ремесленные училища, народные школы, в которых работали настоящие подвижники, и т. д. Хотя значительное число крестьянского населения оставалось неграмотным (особенно высока неграмотность была среди женщин), понимание необходимости обучения постепенно проникало во все слои общества.

Прорыв произошел после Октябрьской революции 1917 года. СССР в короткие сроки стал страной всеобщей грамотности. А примерно с середины 1930-х годов единым днем начала учебного года во всех школах и вузах страны стало 1 сентября. Официальным праздником 1 сентября стало в 1984 году. Инициатором учреждения всесоюзного Дня знаний стал заслуженный учитель Федор Брюховецкий.

Традиции праздника не меняются с советских времен — это торжественная линейка, нарядные школьники и учителя, море цветов, колокольчик, возвещающий начало первого урока первого дня нового учебного года…

С советских времен закрепилась красивая традиция: на линейке 1 сентября в колокольчик звонит миниатюрная первоклассница, которую держит на плече самый сильный юноша выпускного класса. В первый осенний день в школах в основном проводятся ознакомительные уроки, затем школьники отправляются на экскурсии или торжественные мероприятия.

В последние годы набирает популярность традиция не обогащать перед 1 сентября торговцев цветами, а отдавать эти деньги на благотворительность, в основном на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Однако многие родители не в восторге от нововведения — слишком сильна традиция приходить 1 сентября в школу с букетом. Тем не менее акция «Дети вместо цветов» становится все более популярной, и деньги удается собирать немалые.

Первое сентября на фоне пандемии

К сожалению, в 2020 году 1 сентября будет уникальным отнюдь не за счет появления новых радостных традиций. Пандемия COVID-19 наложила серьезный отпечаток на все сферы нашей жизни, в том числе на процесс образования. Конец прошлого учебного года оказался смазан — школы ушли на дистанционный формат обучения, который не всем и не везде оказался удобен и доступен. Все это не лучшим образом сказалось на качестве образования.

Чтобы в этом году избежать ситуации, когда школы снова придется закрывать, Роспотребнадзор совместно с министерством образования выработали ряд мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Школьные линейки в основном пройдут в онлайн-формате. Очно они будут проводиться строго на открытом воздухе, только для первоклассников и учащихся выпускных классов. Родителям предписано быть в масках и на линейке и при любом посещении школы. Родительские собрания уйдут в онлайн.

В школах вводится частичный масочный режим. В масках должны быть работники школьного общепита, относительно учителей этот вопрос решается на региональном уровне. Детям масочный режим необязателен.

В школах вводится плавающее начало учебного дня, чтобы развести потоки детей, график перемен и посещения столовой для каждого класса будет свой. Выработан еще целый ряд мер. Отменены все массовые мероприятия для школьников.

Насколько эти нововведения окажутся жизнеспособными, покажет практика, но уже сейчас ходят слухи, что ухудшение эпидемиологической обстановки осенью может вынудить школы снова перейти на удаленку.

Подробнее о том, как пройдет 1 сентября в 2020 году и какие изменения ждут россиян с начала осени, читайте в материалах Федерального агентства новостей.